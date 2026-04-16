Megszünteti Magyar Péter kormánya a Klebelsberg Központot?

Kormos Olga

A Tisza kormány oktatási programjának egyik radikális pontja a Klebelsberg Központ felszámolása, ezért azt kérdeztük az intézménytől, hogyan látják az új iskolai tanévben betöltött szerepüket. 

Elsöprő győzelmet aratott a Tisza Párt az április 12-i választásokon, majd Magyar Péter a másnap tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján ismét kiemelte, hogy létrejön az önálló oktatási minisztérium.

A Tisza Párt az oktatási programjában korábban azt is kijelentette, hogy azonnal megszüntetik a Klebelsberg Központot, visszaadják a tanárok és az iskolák szabadságát, partnernek tekintik a pedagógusok érdekvédelmi szerveit, velük együtt létrehozzák az új Nemzeti Alaptantervet is. Azonos színvonalú oktatást biztosítanak a diákoknak, visszaadják az egyetemek és a tudományos akadémia autonómiáját.

Megkérdeztük a Klebelsberg Központot, hogyan ítélik meg a helyzetüket, mit gondolnak, a vasárnapi Tisza-győzelem valóban elhozhatja-e a megszűnésüket, van-e bármilyen közvetlen információjuk arról, hogy erre akár a következő iskolai tanév előtt sor kerülhet?

A Klebelsberg Központ válaszában azt írta, hogy „nem fenntartója az iskoláknak, azokkal nem áll közvetlen kapcsolatban. A tanügyigazgatás része, és a mindenkori hatályos jogszabályok alapján jár el. Feladatait a gyermekek mindenekfelett álló érdekében, a rendelkezésre álló erőforrások és jogi kereteknek megfelelően látja el”.

Ha megkérdezik a véleményüket, szívesen elmondják
Bár az oktatás számos szereplőjének régi követelése a központosítás visszafogása, és a Tisza Párt jelezte is, hogy visszaadná „az intézmények szervezeti, szakmai és gazdálkodási autonómiáját; az igazgatók érdemi munkáltatói és gazdálkodói jogosítványokat kapnak” – a Klebelsberg Központ lapunknak küldött válaszában jelezte, hogy

véleményük szerint „az oktatási rendszer nem központosított, csak annyiban, hogy minden kormányzati ciklusban jogszabályok határozzák meg az oktatási rendszer egyes intézményi szereplőinek működését”.

Válaszukban azt is írják: szerintük „az iskolák módszertani szempontból teljesen autonómok, szakmai kérdésekbe a fenntartó a jogszabályok értelmében nem szólhat bele. Az állami fenntartás eddig is biztosította annak a lehetőségét, hogy minden oktatási szolgáltatáshoz hozzáférhessenek mind a szegényebb régiókban, mind a kisebb településeken élő gyermekek – tanulók, továbbá azt is biztosította, hogy korábban soha nem látott fejlesztések valósuljanak meg.”

Arra a kérdésre, hogy ha megkeresi őket a Tisza Párt, tervezik-e, hogy tárgyalásokat folytassanak, vagy bármilyen egyeztetést kezdeményezzenek, azt válaszolták:

„Abban, hogy a későbbiekben felálló új kormány miként kívánja megszervezni a tanügyigazgatást, az oktatást, a Klebelsberg Központ nem illetékes, de ha a véleményünket megkérdezik, akkor természetesen elmondjuk”.

Azonnal intézkedések mellett hosszú távú reformok

A Klebelsberg Központ azonnali megszüntetésével kapcsolatban a Civil Közoktatási Platform (CKP) februári rendezvényén elhangzott, hogy már azonnali intézkedésekkel is minőségi javulást lehet elérni, ám nem lehet mindent rögtön megváltoztatni, egy hosszabb távú oktatási reformot alaposan elő kell készíteni. Itt arról is szó esett, hogy az oktatási rendszer helyreállításának első lépcsőfoka a politikai bizalomerősítés és a kármentő intézkedések bevezetése kell, hogy legyen egy új kormányzat számára.

A CKP szakértője, Juhász Ágnes hangsúlyozta: bár azonnali intézkedésként lehet nagyobb hatásköröket adni az iskoláknak, nagyobb tanszabadságot a pedagógusoknak, de

a tankerületi központokat nem lehet azonnal megszüntetni, egy új fenntartói struktúra kialakításához átgondolt tervezésre van szükség.

Egy új Nemzeti Alaptanterv kidolgozása és bevezetése is több időt és komoly előkészítést igényel. Először módosításokra lehet szükség, mint például a központi kerettantervek kötelező alkalmazásának megszüntetése.  

Teljes megszüntetés helyett radikális változtatás?

Országos kampánya során Magyar azt is ígérte, hogy az oktatási intézményeket pártfüggetlen emberek fogják vezetni. Megújítják a tanárképzést, nemzeti üggyé teszik a tehetséggondozást, és mindent megtesznek, hogy az oktatási intézmények megfeleljenek a XXI. század technikai kihívásainak. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a pénzügyi, a környezetvédelmi oktatásra is, szintén fontos lesz a nyelvoktatás is, mindent megtesznek az élethosszig tartó tanulásért, a szak- és felnőttképzés fejlesztéséért.

A Tisza Párt 2025-ben kijött 12 pontos oktatási programjáról korábban Nahalka István oktatáskutatóval beszélgettünk.

A Tisza 2026-os, tizenöt oldalas oktatási programja még cizelláltabb, ott már az olvasható, hogy „radikálisan átalakítjuk a Klebelsberg Központ működését és hatáskörét.” Bár arra nem tértek ki, milyen hatáskörök maradnának a központnál és a tankerületeknél. Mindenesetre a tankerületek úgy tűnik, megmaradnának, még ha kevesebb hatáskörrel is, hiszen a programban az áll, hogy „a tankerületeket megszabadítjuk a politikai befolyástól”.

Kiderült, mennyivel kereshetnek többet a diplomások Magyarországon

A Varsovia Egyetem kutatása szerint hamar megtérülhet a tanulásba fektetett összeg a munkaerőpiacon. Magyarországon az érettségizettek átlagkeresetéhez képest havi szinten egy alapdiploma (BA/BSc) átlagosan 200 000 forintos (40 százalékos), egy mesterdiploma (MA/MSc) 450 000 forintos (mintegy 97 százalékos) kereseti előnyt jelenthet.

Hat csapat már biztosan ott lesz a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyének döntőjében

A Privátbankár.hu pénzügyi tudatossági versenye újabb szakaszába lépett: a második forduló első versenynapja után kihirdették az országos döntő első résztvevőit.

Elektromos iskolabuszokat vesz a Klebelsberg Központ

Négy autóbuszt vásárolnak.

Elmarad a köznevelésben dolgozók sztrájkja Magyarországon, mert Maruzsa Zoltán jogellenesnek tartotta azt

Nem rendezik meg a március 30-ra, hétfőre tervezett, köznevelésben dolgozók sztrájkját – jelentette be a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Azt ugyanis Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár jogellenesnek tartja, csütörtöki levelében pedig bejelentette, hogy a Belügyminisztérium bírósághoz fordul. Maruzsa úgy indokolt, hogy a vonatkozó törvény alapján a sztrájkot annak kezdete előtt legalább 5 munkanappal hamarabb be kellett volna jelenteni.

Melyik gimnazista csapat ért a legjobban a pénzhez? Hamarosan kiderül!

Tizenkettedszer is elrajtolt a Privátbankár.hu által szervezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny. A második online fordulóban már szóbeli feladatok is várnak a gimnazista csapatokra.

Hamarosan nyoma sem marad a Fudan titokzatos lobbicégének

A Fudan Magyarország Kft. neve a kormány és a Fudan egyetem által megkötött szerződésben is szerepelt, de most a végelszámolás sorsára jutott.

Idén még több iskolahalasztási kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz

Bár a tankötelezettség hatéves kortól érvényes, évről évre több szülő kérvényezi, hogy még egy évet maradhasson gyermeke az óvoda védő szárnyai alatt. 2020-hoz képest tízezerrel több kérelem érkezett be idén az Oktatási Hivatalhoz. A Szülői Hang vezetője szerint ez azt bizonyítja, hogy egyre több a tájékozott szülő a témában.

Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten, sajtótájékoztatón.

Brit pedagógusok körében végzett felmérés szerint 2025-ben az iskolaelőkészítő csoportokban az óvodás gyerekek körülbelül negyede nem volt szobatiszta. Magyarországon mindeközben többezer elsősnek kellett évet ismételnie. 

Felreppentek a hírek, hogy az áprilisi választások eredményétől függetlenül meg vannak számlálva a tankerületi központok napjai: ha a Tisza Párt alakít kormányt, akkor azért, ha pedig marad a jelenlegi hatalom, akkor önkormányzati reform ürügyén számolnák fel a jelenlegi rendszert.

