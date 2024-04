Megvan a győztes az izgalmas diákversenyen: Budakeszire került a trófea!

Negyedszer is próbára tehették pénzügyi ismereteiket a hazai gimnazisták a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny keretei között, ezúttal a 2024-es etapban. A Privátbankár által szervezett versenyre tavasszal hagyományosan a gimnazisták nevezhetnek be, míg ősszel a technikumok és a szakképző iskolák diákjaié a terep.

A több mint egy hónapon át zajló versenyben három forduló során alakult ki a végeredmény: az elsőben egy online kvíz segítségével mérhették össze a tudásukat a négyfős csapatok, amelyek közül a legjobban teljesítők bejutottak a második fordulóba, ahol a kvízkérdéseken felül már szóbeli fordulóban is szerepelhettek a diákok. Villámkérdések mellett egy-egy kifejtős kérdésre is választ adhattak a diákok online konferenciabeszélgetéseken, szakértő zsűri előtt.

A zsűri tagjai között a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Babylon Financial Group, a CIB Bank, a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, az MBH Private Banking munkatársaival is találkozhattak a diákok, ahogy a verseny szakmai testületének vezetőjével, Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnökkel, a Corvinus Egyetem professzorával is.

A második forduló legjobban teljesítő csapatai kerültek be az április 23-án, a Budapesti Gazdasági Egyetemen megrendezett országos döntőbe. Összesen 20 csapat vett részt a végső megmérettetésen, immár személyes részvétellel. Közülük a nap során 4 csapat jutott be a végső döntőbe, ahol a kifejtős kérdés mellett ábraelemzés is várt a csapatokra. A diákoknak élőben kellett prezentálniuk a Pénzügyminisztérium munkatársaival is kiegészült szakmai zsűri és versenytársaik előtt.

Milyen a gyanús befektetési ajánlat? Mit tehetnek a bolygóért a kispénzű fogyasztók? Mi az alulbiztosítottság és mit lehet tenni ellene? Miből lehet előteremteni egy lakás árát?

Egyebek mellett ilyen kérdésekre is választ adtak a diákok. A rendkívül magas színvonalú döntő ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult, ahol a diákokat és a felkészítő pedagógusokat a verseny szakmai partnereinek képviselői mellett Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium államtitkára, az esemény fővédnöke is köszöntötte.

A verseny végeredménye, az első négy helyezett csapat:

1. Veni, Vidi, Vici - Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi

Csapattagok: Kállay Dániel, Végh Levente, Nagy Timur Milán, Zsiros Kitti

Felkészítő tanár: Balogh Andrea

A győztes csapat, a Veni, Vidi, Vici. Bal oldalon Csabai Károly, a Privátbankár és az Mfor főszerkesztője, jobb oldalon dr. Lambertus József, a NAV főosztályvezetője és Dr. Hegedűs Szilárd, a BGE PSZK Pénzügy Tanszékének főiskolai docense.

Fotó: Bánkuti András

2. Men From The Sparrow's Night - Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg

Csapattagok: Páli Ádám, Csuka Dániel, Kovács Vencel, Juhász Botond

Felkészítő tanár: Kiss Zoltán

3. Lehman Bros - II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest

Csapattagok: Kuti Péter, Csák Zsombor, Rammacher Ádám, Sipos Ábel

Felkészítő tanár: Osváth Emese

4. Aranytallér - Óbudai Árpád Gimnázium - Budapest

Csapattagok: Parditka Márton, Dobricza Benedek, Lampert Bence, Thébesz Ágoston

Felkészítő tanár: Kozma Sándor

A gimnáziumi versenyen idén több mint ezer diák és felkészítő tanár vett részt, a szakmai partnerek és a szervező Privátbankár jóvoltából számos értékes ajándékot is kiosztottak, egyebek mellett kétnapos szakmai program, ajándékutalványok, laptop is gazdára talált. A verseny összdíjazása meghaladta az egymillió forintot. A diákok mellett természetesen a felkészítő pedagógusok munkáját is jutalmazták a szervezők és támogatók, az ő szerepük ugyanis óriási abban, hogy a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi ismeretek széles körben terjedjenek a diákok körében - és persze azon is túl. A szervező Privátbankár célja ugyanis az, hogy gyakorlatias megközelítéssel, de mégis játékosan úgy adjon át elengedhetetlen pénzügyi ismereteket a diákoknak, hogy azok rajtuk keresztül eljussanak a családjaikhoz is.

A verseny végeredménye, a nyeremények és további információk a verseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu címen olvashatóak. Ősszel a technikumok és szakképző iskolák diákjai indulhatnak majd a versenyen.