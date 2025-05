Megvannak a legjobb pénzügyes gimnazisták

2025 tavaszán is nagyszabású országos döntővel ért véget a Privátbankár hagyományos pénzügyi tudatossági versenye, a Legyél Te is Junior Klasszis! A döntőt a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának Unizone épületében rendezték május 14-én. A végső megmérettetésre 20 négyfős csapat jutott be, akik felkészítő tanáraikkal együtt az ország területéről érkeztek az egésznapos rendezvényre.

A döntőben kvízkérdések mellett kifejtős kérdések megválaszolásával mérhették össze tudásukat a diákok. Egyebek mellett a lakásvásárlás vagy -bérlés dilemmájáról, az infláció és a fogyasztói kosár összefüggéseiről, a vámok természetéről, a részvénybefektetések kockázatáról, a biztosítások fontosságáról vagy épp a fenntartható, környezetbarát pénzügyi döntésekről is tartottak rövid előadást a jól felkészült tanulók.

A szakmai zsűriben a szervező Privátbankár képviselői mellett

a támogatók, szakmai partnerek – a CIB Bank, a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége, az MBH Bank Private Banking és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – munkatársai és a zsűri elnöke, Bod Péter Ákos, a Corvinus egyetem professzora

is részt vettek. A verseny fővédnöke Bugár Csaba, a Diákhitel Központ elnök-vezérigazgatója volt.

A végső döntőbe 4 csapat jutott be, akik egy összetettebb kifejtős kérdés mellett egy ábraelemzési feladatot is kaptak – a bruttó keresetek területi megoszlásáról, az ingatlanárak alakulásáról vagy épp az államháztartás egyenlegének alakulásáról szóló ábrákról mondták el a diákok legfontosabb észrevételeiket.

A szervező Privátbankár és a verseny partnereinek jóvoltából értékes nyereményekkel gazdagodhattak a diákok és a felkészítő pedagógusok is – a verseny összdíjazása meghaladja a másfél millió forintot. A csapatok a döntőre belépőként egy-egy videót és fotót is készítettek – ezeket a Klasszis Média Tiktok-oldalán, illetve Instagram-oldalán lehet megnézni.

A verseny végeredménye, az első 4 helyezett csapat:

1. Tax Dodgers – Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Csapattagok: Laduver Péter, Keresztesi-Kiss Máté, Laduver Nóra, Sáfrány Brúnó

Felkészítő tanár: Kádárné Szalay Eszter

A Tax Dodgers csapata a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

2. From The Sparrow's Night – Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

Csapattagok: Páli Ádám, Csuka Dániel, Juhász Botond, Sípos Eszter

Felkészítő tanár: Kiss Zoltán

A From The Sparrow's Night csapat – Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

3. Euro – Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Csapattagok: Dézsi Csaba, Lantos Márk Sámuel, Nagy Dániel, Vajer Csongor Péter

Felkészítő tanár: Balogh Andrea

Az Euro csapat – Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

4. Abszolút Nyereség – Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Csapattagok: Farkas Noémi, Buchholcz Bora, Kis Ákos, Mateas Isabelle

Felkészítő tanár: Szőllősyné Pálfi Melinda

Az Abszolút Nyereség csapat – Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

A teljes végeredmény, a díjazottak és nyeremények listája a verseny weboldalán, a juniorklasszis.hu-n található.

Folytatása következik!

Az ünnepélyes eredményhirdetésen mind a támogatók képviselői, mind a szervező Privátbankár.hu munkatársai jelezték: továbbra is szilárdan állnak a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló kezdeményezés mellett, így a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenysorozat tovább folytatódik.

Ősszel a technikumok és szakképző iskolák diákjai mérhetik össze tudásukat, jövő tavasszal pedig újra a gimnáziumok diákjaira kerül majd sor. Érdemes követni a Junior Klasszis Facebook-oldalt, ahol a szervezők folyamatosan jelentkeznek a versenyekkel kapcsolatos hírekkel.

