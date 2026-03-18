Melyik gimnazista csapat ért a legjobban a pénzhez? Hamarosan kiderül!

Míg minden ősszel a szakképző iskolák és technikumok, úgy tavasszal hagyományosan a gimnáziumok tanulói mérhetik össze tudásukat. Ezúttal is ezernél több főt mozgatott meg a verseny: a gimnazista diákok négyfős csapatokban jelentkezhettek, felkészítő tanáruk megjelölése mellett.

Az eddigi összes Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyen így már több mint 33 ezer fő vett részt.

A verseny hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu címen nem csak a verseny bemutatását és a jelentkezési űrlapot, hanem a felkészülést segítő, szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás korosztálynak szóló oktatási anyagokat is megtalálhatták a jelentkezők. Aki ezt átböngészte, nagyobb eséllyel adott jó válaszokat a keddi első online fordulóban, amelynek során egy 50 kérdésből álló kvízkérdéssor várta a csapatokat.

A pontszámok összesítését követően alakult ki a második forduló mezőnye. Ezt is online keretek között rendezik, de a diákoknak már szóbeli feladatok megoldására is fel kell készülniük: a kvízkérdések mellett villámkérdések és kifejtős kérdés is várja majd a csapatokat. Videókapcsolaton keresztük jelentkezhetnek be a fordulóba, ahol szakértő zsűri előtt adhatnak majd számot tudásukról gyakorlatias szempontok alapján.

A zsűribe a szervező Privátbankár.hu és partnerei delegálhatnak tagokat: a CIB Bank, a Diákhitel Központ, a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, a Magyar Államkincstár, az MBH Bank Private Banking, a Merkantil Bank és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival is találkozhatnak a csapatok; a zsűri munkáját Bod Péter Ákos, a Corvinus egyetem professzora elnökként segíti.

A második forduló első versenynapját március 31-én tartják, majd a tavaszi szünetet követően április 21-én és 23-án folytatódik a versengés. A forduló beosztását és a továbbjutó csapatok listáját a juniorklasszis.hu címen lehet megtalálni.

A weboldalon a versenyen megnyerhető díjak hosszú listája is megtalálható – a szervezők és a partnerek felajánlásainak köszönhetően idén is milliós összdíjazással zajlik a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny. És hogy miért támogatják a versenyt? Mert a tudatos pénzhasználat ma már ugyanolyan alapvető készség, mint az írás vagy az olvasás – hangzott el korábban a verseny beharangozó sajtótájékoztatóján:

A második fordulók során alakul ki az országos döntő 20 csapatból álló mezőnye, amelyet ezúttal is személyes részvétellel rendeznek a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kampuszán. Május 13-án a délutáni órákban már tudni fogjuk, ki nyerte meg a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny 2026. tavaszi fordulóját.