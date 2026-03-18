Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Oktatás Oktatás

Melyik gimnazista csapat ért a legjobban a pénzhez? Hamarosan kiderül!

mfor.hu

Tizenkettedszer is elrajtolt a Privátbankár.hu által szervezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny. A második online fordulóban már szóbeli feladatok is várnak a gimnazista csapatokra.

Míg minden ősszel a szakképző iskolák és technikumok, úgy tavasszal hagyományosan a gimnáziumok tanulói mérhetik össze tudásukat. Ezúttal is ezernél több főt mozgatott meg a verseny: a gimnazista diákok négyfős csapatokban jelentkezhettek, felkészítő tanáruk megjelölése mellett. 

Az eddigi összes Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyen így már több mint 33 ezer fő vett részt.

A verseny hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu címen nem csak a verseny bemutatását és a jelentkezési űrlapot, hanem a felkészülést segítő, szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás korosztálynak szóló oktatási anyagokat is megtalálhatták a jelentkezők. Aki ezt átböngészte, nagyobb eséllyel adott jó válaszokat a keddi első online fordulóban, amelynek során egy 50 kérdésből álló kvízkérdéssor várta a csapatokat. 

A pontszámok összesítését követően alakult ki a második forduló mezőnye. Ezt is online keretek között rendezik, de a diákoknak már szóbeli feladatok megoldására is fel kell készülniük: a kvízkérdések mellett villámkérdések és kifejtős kérdés is várja majd a csapatokat. Videókapcsolaton keresztük jelentkezhetnek be a fordulóba, ahol szakértő zsűri előtt adhatnak majd számot tudásukról gyakorlatias szempontok alapján.

A zsűribe a szervező Privátbankár.hu és partnerei delegálhatnak tagokat: a CIB Bank, a Diákhitel Központ, a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, a Magyar Államkincstár, az MBH Bank Private Banking, a Merkantil Bank és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival is találkozhatnak a csapatok; a zsűri munkáját Bod Péter Ákos, a Corvinus egyetem professzora elnökként segíti.

A második forduló első versenynapját március 31-én tartják, majd a tavaszi szünetet követően április 21-én és 23-án folytatódik a versengés. A forduló beosztását és a továbbjutó csapatok listáját a juniorklasszis.hu címen lehet megtalálni. 

A weboldalon a versenyen megnyerhető díjak hosszú listája is megtalálható – a szervezők és a partnerek felajánlásainak köszönhetően idén is milliós összdíjazással zajlik a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny. És hogy miért támogatják a versenyt? Mert a tudatos pénzhasználat ma már ugyanolyan alapvető készség, mint az írás vagy az olvasás – hangzott el korábban a verseny beharangozó sajtótájékoztatóján:

A második fordulók során alakul ki az országos döntő 20 csapatból álló mezőnye, amelyet ezúttal is személyes részvétellel rendeznek a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kampuszán. Május 13-án a délutáni órákban már tudni fogjuk, ki nyerte meg a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny 2026. tavaszi fordulóját.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hamarosan nyoma sem marad a Fudan titokzatos lobbicégének

A Fudan Magyarország Kft. neve a kormány és a Fudan egyetem által megkötött szerződésben is szerepelt, de most a végelszámolás sorsára jutott.

Idén még több iskolahalasztási kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz

Bár a tankötelezettség hatéves kortól érvényes, évről évre több szülő kérvényezi, hogy még egy évet maradhasson gyermeke az óvoda védő szárnyai alatt. 2020-hoz képest tízezerrel több kérelem érkezett be idén az Oktatási Hivatalhoz. A Szülői Hang vezetője szerint ez azt bizonyítja, hogy egyre több a tájékozott szülő a témában.

Diákok figyelem: minimum 50 százalékkal emelkedik az ösztöndíj

Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten, sajtótájékoztatón.

Angliában iskolakezdéskor a gyerekek negyede nem szobatiszta

Brit pedagógusok körében végzett felmérés szerint 2025-ben az iskolaelőkészítő csoportokban az óvodás gyerekek körülbelül negyede nem volt szobatiszta. Magyarországon mindeközben többezer elsősnek kellett évet ismételnie. 

Befellegzett a tankerületi központoknak?

Felreppentek a hírek, hogy az áprilisi választások eredményétől függetlenül meg vannak számlálva a tankerületi központok napjai: ha a Tisza Párt alakít kormányt, akkor azért, ha pedig marad a jelenlegi hatalom, akkor önkormányzati reform ürügyén számolnák fel a jelenlegi rendszert.

Távozik a bankvezér a pécsi egyetem kuratóriumának éléről

Üzleti feladataira koncentrálna Barna Zsolt, az MBH elnök-vezérigazgatója.

Nyelvtanulás a Krétával?

2026-ban is ingyenesen segíti a nyelvtanulást a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul. A lehetőség a szülőknek is rendelkezésre áll. A KRÉTA IFM élményalapú tanulási rendszere sokat segíthet abban, hogy a nehezebb időszakokon is átlendítse a nyelvtanulókat. Az alkalmazás játékos feladatai és életszerű beszédszimulációi révén a gyakorlás a napi rutin részévé válhat.

Mi történt? Idén az iskolák nem kaptak ajánlást a Klebelsberg Központtól a gimnáziumi felvételihez

A Klebelsberg Központ (KK) tavaly ajánlást adott ki a gimnáziumoknak, hogy kit vegyenek fel a felvételiken, talán ennek köszönhető, hogy egy év alatt több, mint 4 ezer fővel csökkent a gimnazisták száma. Ismét közeleg a központi írásbeli felvételi, ezért azt kérdeztük a Belügyminisztériumtól és a KK-tól, hogy idén is figyelembe kell-e venniük az ajánlást a gimnáziumoknak, amit sok szakértő azóta is diszkriminatívnak tart. A PDSZ is megszólal.

Nem sok ideje maradt már annak, aki nem akarja iskolába küldeni a gyerekét szeptemberben

Január 19., éjfél a határidő.

Bombariadók, furcsa teljesítményértékelések, átszervezések – ezek történtek idén az oktatásban

Pedagógushiány, szigorítások és tiltakozások – dióhéjban az oktatásügy 2025-ben.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168