Forradalom készül a menzákon - gyorsan rákaptak az iskolai svédasztalokra

Kik is a vendéglátás közkatonái?

Az eddig szinte névtelen közétkeztetős séfek éppen a jövő héten mutatkoznak be egy verseny keretében, néhány hónapja pedig kiállítás nyílt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a menzák történetéről.

Szinte közhelynek számít a vendéglátás közkatonáinak nevezni a közétkeztetésben dolgozókat, de mint minden hasonló állandó jelzőben, ebben is van igazság. A menzás, fehér kötényes nénik, akik kirakják a műanyag tálcára a színtelen levest vagy főzeléket, amit aztán a gyerek vagy otthagy, vagy csak belekotor, a személyzet meg kiönti – nos, remélhetőleg ez a múlt.

Ne menjen az étel a szemétbe!

A közétkeztetésben Magyaroroszágon ötven kilogramm élelmiszer-hulladék jut átlagosan egy fogyasztóra évente. Ez az elrettentő adat az eddigi tapasztalatok alapján jelentősen csökkenthető az új tálalási formával, így a bolygónk jövőéjért is és a fenntarthatóságra nevelésért is tehetünk. – olvasható az eduline.hu-n.

Először három éve egy vidéki gimnáziumban, majd tavaly, kísérletképpen vezették be a Hungastnál a svédasztalos étkeztetést azzal a céllal, hogy ne menjen annyi készétel a szemétbe. A nebuló több étel közül választhat, és annyit tesz a tányérjára, amennyit akar. Ha ízlett, visszatérhet, vagy máskor is vesz a hasonlóból, ha nem, legközelebb más mellett dönt. A lényeg, hogy amit kiszedett, fogyassza el, ezzel tevőleges résztvevője legyen a fenntartható étkeztetésnek.

Ilyen egy Hungast Szupermenza. Fotó: zuglo.hu

Erről beszélgettünk Zoltai Annával, a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnökével.

Milyen volt az újdonság fogadtatása?

Az első helyen, Dabason óriási volt a siker a gyerekek és szülők körében, számtalan pozitív hozadékkal. Mérhetően, nagy arányban csökkent a keletkező hulladék, és éppen abból a korosztályból léptek vissza a menzára – felső tagozatosok, középiskolások -, amelyből a hagyományos tálalás mellett fokozatosan kilépnek.

A fogyasztóknak érdekes, izgalmas az új tálalás, és rendkívül rövid idő alatt megtanulják, felveszik a ritmust, még az alsósok is. Persze ehhez nagyon átgondolt és tervezett előkészítés, a tárgyi és személyi feltételek megteremtése, a szülők, a dolgozók és fogyasztók felkészítése szükséges. Mindenesetre bíztató és lelkesítő, hogy a gyerekek és szülők, sőt a pedagógusok is megszerették. Persze, mint minden újításnál, fanyalgók, másként gondolkodók is vannak, de a többséget tekintve ez sikertörténet.

Érdekes aspektusa ennek, hogy az asztalra kitett ételkínálat esetében megnő a gyerek döntési képessége.

Igen, hiszen sokfélét kipróbálhat, rá van bízva. mit és milyen sorrendben tesz a tányérjára. Részesévé válik az étkeztetésnek, választhat, dönthet, kóstolhat. Az eddig elutasított ételeket az ízléses tálalás és illatok, színek hatására csipegetve megkóstolhatja, és megváltoztathatja a véleményét egy-egy ételről.

Az ízlésesen, színesen kirakott fogások illata, megjelenése ösztönzi a kipróbálást, kóstolást, növeli a fogyasztási kedvet, szemben az előre kiporciózott adagokkal. Azt is tapasztaljuk, hogy a büféasztallal - így is nevezhetjük - csökken a sorban állás ideje, és több idő jut az étel elfogyasztására.

Úgy tudom, bevezették a húsmentes napot is, kiválasztva ehhez a pénteket.

Igen, de ezzel sem találtuk fel a melegvizet. Régen sem ettünk naponta húst. Úgy tűnik, a húsfogyasztást az elmúlt években túltoltuk. Az életszínvonal fejlődésével a húsfogyasztás a jómód jelképe lett, és az utóbbi évtizedekben mértéke drasztikusan megnőtt, ami nem tesz jót az egészségnek és a klímaváltozásnak sem.

Bár ez még nem mindenkiben tudatosul, főleg a kevésbé tehetős körökben…

Valóban, ezt ma még a szülők sem mindenütt értik, spórolásnak gondolják, pedig a húsmentes ételek alapanyagai és elkészítésük nem kerülnek kevesebbe és csekélyebb munkába - éppen az egészség megőrzése és a fenntarthatóság lép ezzel magasabb szintre. A fehérjeszükségletet nem kizárólag hús fogyasztásával lehet biztosítani.

Az, hogy pénteken nem eszünk húst, része a vallási valamint a magyar gasztronómiai hagyományoknak is. Bár van, aki hétfőre teszi a húsmentes napot.

Vidéken is népszerű lett Amint az egy MTI-közleményben olvasható, a hazai legnagyobb étkeztető vállalat ellátási területén a következő tanévben újabb iskolák csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, így esetükben a következő tanévben az eddigi kétszeresére, 24-25 ezerre nőhet a svédasztalos, vagy más néven, szabad szedéses étkeztetésben részesülő diákok száma. Kedvezőek a tapasztalatok Budapesten, Debrecenben, Dabason, Szolnokon, és Zala megye két településén is. Utóbbiak önkormányzati üzemeltetéssel döntöttek a változtatás mellett, és hasonló pozitív eredményekről számolnak be.

Napjainkra a közétkeztetési szakácsok egyre felkészültebbek, tapasztaltabbak, megérdemelnék a nagyobb elismerést és figyelmet.

Ezért is örültem a hírnek, miszerint a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Közétkeztetési Szakácsversenyt (KÖSZ) hirdetett a közétkeztetésben dolgozó szakácsok számára, immár kilencedik alkalommal.

Ennek célja a hagyományos ízek modernizálása, az étkezési kultúra fejlesztése, valamint az évszakokhoz, szokásokhoz kötődő ételek megismertetése.

Húsmentes ebédet főznek a versenyzők

Az idei megmérettetés döntőjében háromfogásos, húsmentes ebédet készítenek el, 4 órányi időtartam alatt a versenyző séfek, melyhez kötelező alapanyagokat használnak fel, nettó 850 Ft/fő nyersanyagértékben.

Hogy ki főzi mind ebből a legfinomabbat, és legötletesebbet, azt szakavatott zsűri dönti el, de a versenyen közönségdíjakat is osztanak. A SIRHA kiállításon ezen felül kerekasztal-beszélgetésekkel, előadásokkal várják az érdeklődőket március 5-6-án.

Tegyük hozzá, működik olyan magán általános iskola is Budapesten, amely mindennap, csak vegán fogásokat kínál a gyerekeknek.

Kerekasztal-beszélgetés és kiállítás

Akinek nosztalgiája van a régi menzák világa iránt, annak különösen ajánlható az 5-i kerekasztal-beszélgetés „Menza volt, van és milyen lesz” témában, amelyen szokatlan megvilágításban, (néprajzkutatás, szociológia) kerül terítékre a menza.

Ha valakit behatóbban érdekel a téma, annak ajánljuk figyelmébe a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki tárlatát, amely a friss kutatási eredményeken túl képekben, tárgyakban, számokban idézi fel a múltat és az elképzelhető jövőt is.