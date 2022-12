Mi lesz itt? Gőzerővel nő a sztrájkoló pedagógusok száma

Pénzügyi diákverseny: újabb helyek keltek el az országos döntőben

A Legyél Te Is Pénzügyi Junior Klasszis pénzügyi edukációs diákverseny megyei elődöntőinek második napján veszprémi, somogyi, baranyai és Fejér megyei szakképző iskolások és technikumi tanulók mutatták be pénzügyi jártasságukat a zsűrinek. Amelynek tagjai nemcsak kérdezték, hanem a feladatok értelmezésével edukálták is a versenyzőket. A megyei elődöntők még november 22-ig folytatódnak, azt követően áll össze az országos döntőbe jutott csapatok névsora.