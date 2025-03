Most a gyermektáborok szervezőivel szemben vezet be szigorítást a kormány

A 2024 nyarán, a Fidesz-KDNP által benyújtott gyermekvédelmi javaslatcsomagnak köszönhetően a február 25-i Magyar Közlönyben megérkezett a gyermekek táboroztatását szabályozó 6/2025. (II. 25.) BM rendelet a gyermektáborok közegészségügyi feltételeiről, melyben ez áll:

E rendelet célja, hogy pontosan meghatározza, ki minősül a táboroztatás szervezőjének és a táboroztatásban közreműködőnek, biztosítva ezzel, hogy kizárólag megfelelő erkölcsi háttérrel rendelkező személyek vehessenek részt a gyermekekkel való foglalkozásban a táborozás időtartama alatt.

Az elvárás a középiskolás és egyetemista önkéntesekre, civilekre nézve is kötelező lesz.

Kérdés, az erkölcsi bizonyítvány mindent kiszűr-e ...

Lapunk kérdésére, miszerint átlagos erkölcsi bizonyítvány kell-e 2025 nyarától azoknak, akik a gyermektáborokban bármilyen pozícióban dolgoznak vagy résztvesznek, esetleg a gyermekvédelmi átvilágításhoz hasonló eljáráson kell-e átmenniük az ott munkát vagy egyéb szolgáltatást vállalóknak, a Magyarországon kompetens tárcának számító Belügyminisztérium (BM) sajtóosztálya így válaszolt:

„A törvény előírja, hogy a 18 év alatti személyek csoportos, többnapos táboroztatásánál, üdültetésénél és egyéb szabadidős foglalkoztatásánál (táboroztatásánál) a táboroztatás szervezőjeként, valamint a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában közreműködő személyként csak az járhat el, aki megfelel a törvény által meghatározott, speciális, a gyermekek védelméhez igazított büntetlen előéleti feltételeknek”.

Azt is hozzátették:

„A megjelent miniszteri rendelet meghatározza, hogy pontosan kit tekintünk a tábor szervezőjének, illetve közreműködő személynek, akik tehát kötelesek speciális tartalmú erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolni, hogy megfelelnek a törvényben előírt feltételeknek.”

Tehát nem általános, hanem speciális tartalmú erkölcsi bizonyítványt kell kérvényezniük azoknak, akik részt akarnak venni bármely gyermektáborban 2025 nyarától. A speciális tartalom ebben az esetben tehát a Belügyminisztérium fogalmazásában: a gyermekek védelméhez igazított büntetlen előélet, mint feltétel.

Az Ügyfélkapu szerint az úgynevezett speciális erkölcsi bizonyítvány kérelmezésekor lehetőség van úgynevezett különleges tartalomról, vagyis egy konkrét törvényi rendelkezésnek való megfelelésről igazolást kérni (ilyen az az eset, ha olyan állásban szeretne valaki elhelyezkedni, amely szabályait valamely konkrét törvény rendezi). Az ügyintézési idő 5-8 nap.

A 90 napig érvényes speciális erkölcsi bizonyítvánnyal akár középiskolai önkéntes, akár több évtizedes pedagógiai múlttal rendelkező személy, azt kell bizonyítania a jelentkezőnek, hogy nem ölt embert, nem követett el szexuális erőszakot, nem segített elő prostitúciót, illetve gyermekprostitúciót, magyarul nem köztörvényes bűnöző.

Hozzátesszük: a pedofil hajlamot nem szűri ki egy erkölcsi bizonyítvány sem.

A Gyermekjogi Civil Koalíció a tavaly bevezetett „Kifogástalan életvitel” ellenőrzés kapcsán állásfoglalásában kijelentette: a mintegy 12 ezer gyermekvédelmi szakembert érintő gyermekvédelmi átvilágítás következtében – a Koalíciói tagszervezeteinek beszámolói szerint is – aggasztó mértékben megnőtt a gyermekvédelmi pályát elhagyó szakemberek, illetve nevelőszülők száma, egy egyébként is súlyos szakemberhiánnyal sújtott szociális területen.

Egyébként a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) szerint 2025 januárjáig összesen 13 464, a kifogástalan életvitel ellenőrzésére irányuló vizsgálatot folytattak le, és az alanyok mindössze 0,5 százalékánál állapítottak meg valamilyen problémát, szám szerint 75 esetben. De azt nem voltak hajlandóak elárulni, hogy pedofilgyanús esetet is találtak-e.

Állami rendszerben dolgozó pedagógusoknak nem kell kérniük

Fontos tudni, hogy az erkölcsi bizonyítványt előíró rendelkezés csak a köznevelési intézmény által szervezett táborokban az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre nem vonatkozik, mert ott alapból is van ilyen kötelezettség.

A szabályok betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi majd, amely meg is tilthatja az adott személy részvételét a táborban, illetve a táboroztatóval szemben egyéb szankciókat is alkalmazhat, továbbá adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből.

Az ingyenesen lekérhető és postán elküldhető erkölcsi bizonyítvány pluszterhet nem ró a táboroztatóra, ezért nem látják érdemi akadálynak vagy hátránynak, viszont a szülők és a gyermekek szempontjából biztonságot és védelmet adhat – mondta az InfoRádióban Tóth Béla, a taborfigyelo.hu oldal vezetője.

Így nem ennek, hanem az általános inflációnak tudható be, hogy Tóth közlése szerint 2024-es évhez képest idén nagyjából 5-10 százalékos áremeléssel kell kalkulálniuk a szülőknek. De az előfoglalási kedvezményeket igénybe véve ezt ki lehet kerülni, ezért érdemes már most jelentkezni, hiszen gyermekenként akár 25 ezer forintot is megspórolhatnak így a családok.