Most derült ki: több hete törvényt sért az Orbán-kormány

Pintér Sándorék még tiltják, amit más országok már újra engednek

Az UNESCO tavaly felszólította az iskolákat, hogy tiltsák ki az okostelefonokat az osztálytermekből. Jópár ország már jóval ezelőtt gyakorolta a metódust, míg mások – köztük Magyarország – csak most akarják bevezetni. De már olyanok is vannak, akik a betiltás utáni tapasztalataik alapján enyhítenek a szabályokon vagy el is törlik azokat.