Nagy napra ébredtek az érettségizők: jön a matematika

A feladatok megoldása tetszőleges sorrendben történhet. A vizsgán csak olyan számológép használható, amely nem alkalmas adattárolásra, és a függvénytáblázatokban nem lehet semmilyen papírlap vagy könyvjelző. Geometriai feladatok miatt érdemes körzőt, vonalzót és szögmérőt is vinni.

Kedden matematikából középszinten 73 318-an, emelt szinten 7798-an érettségiznek, írta meg az Eduline . A vizsgakövetelmények az előző évhez képest nem változtak, a feladatok továbbra is hétköznapi, gyakorlati problémák köré épülnek. A cikk emlékeztet, hogy a 2024-es vizsgán például egy szolnoki cukrászda habos islere is szerepelt feladatként.

Közép- és emelt szinten is.

