Nagy változásra készülnek Magyar Péterék a Klebersberg Központnál

A kormány átláthatóbbá kívánja tenni az oktatás finanszírozását – derül ki a kedd este megjelent Magyar Közlönyből.

Ennek érdekében;

felülvizsgálják a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok szervezeti felépítését, személyi összetételét, feladatait, döntési és irányítási jogköreit, valamint gazdálkodását

elemzést készítenek arról, hogy szükséges-e a középirányító szerv fenntartása

kimutatást és elemzést készítenek a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények legfontosabb gazdasági és személyi adatairól, valamint a működésük szakszerűségéről és jogszerűségéről.

A vizsgálatot 2026. július 15-ig kell elvégezni.

Egy másik rendeletben a kormány döntött az iskolai igazgatók jogköreinek bővítéséről. Ezek szerint a tankerületi fenntartású iskolák igazgatói nagyobb gazdasági és munkáltatói jogköröket kapnak, az igazgatók közvetlenül részt vehetnek a tankerületi döntésekben, növelik az iskolák szervezeti autonómiáját, valamint részben önálló gazdálkodási jogokat kapnak az intézmények.

Ugyanakkor Magyar Péterék szeretnék helyreállítani a köznevelésben dolgozók kollektív jogait. Ennek érdekében a köznevelési szakszervezetek jogosítványait a Munka Törvénykönyvében szereplő szakszervezeti jogokhoz igazítják, eltörlik a köznevelésre vonatkozó, veszélyhelyzethez kapcsolódó speciális sztrájkszabályokat, a köznevelésben dolgozók sztrájkjoga a jövőben nem tér el jelentősen az általános szabályoktól és felülvizsgálják a Nemzeti Pedagógus Kar működését.