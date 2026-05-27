Nagy változásra készülnek Magyar Péterék a Klebersberg Központnál

A kormány felülvizsgálja az intézmény és a tankerületi központok működését.

A kormány átláthatóbbá kívánja tenni az oktatás finanszírozását – derül ki a kedd este megjelent Magyar Közlönyből.

Ennek érdekében;

  • felülvizsgálják a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok szervezeti felépítését, személyi összetételét, feladatait, döntési és irányítási jogköreit, valamint gazdálkodását
  • elemzést készítenek arról, hogy szükséges-e a középirányító szerv fenntartása
  • kimutatást és elemzést készítenek a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények legfontosabb gazdasági és személyi adatairól, valamint a működésük szakszerűségéről és jogszerűségéről.

A vizsgálatot 2026. július 15-ig kell elvégezni.

Egy másik rendeletben a kormány döntött az iskolai igazgatók jogköreinek bővítéséről. Ezek szerint a tankerületi fenntartású iskolák igazgatói nagyobb gazdasági és munkáltatói jogköröket kapnak, az igazgatók közvetlenül részt vehetnek a tankerületi döntésekben, növelik az iskolák szervezeti autonómiáját, valamint részben önálló gazdálkodási jogokat kapnak az intézmények.

Ugyanakkor Magyar Péterék szeretnék helyreállítani a köznevelésben dolgozók kollektív jogait. Ennek érdekében  a köznevelési szakszervezetek jogosítványait a Munka Törvénykönyvében szereplő szakszervezeti jogokhoz igazítják, eltörlik a köznevelésre vonatkozó, veszélyhelyzethez kapcsolódó speciális sztrájkszabályokat,v a köznevelésben dolgozók sztrájkjoga a jövőben nem tér el jelentősen az általános szabályoktól és felülvizsgálják a Nemzeti Pedagógus Kar működését.

 

Ősztől már nem csak a határon túliak kapnak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást

Elszámoltatnák a lemondott vezetést az egyik alapítványi fenntartású egyetemen

Lannert Judit kinevezte a felsőoktatásért felelős államtitkárt

Az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatóját, Katz Sándort kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkár pozíciójára Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság munkáját – közölte Lannert Judit tárcavezető csütörtökön a Facebook-oldalán.

Közös állásfoglalást adott ki kilenc felsőoktatási szakszervezet az egyetemi kultúraváltással kapcsolatban, melyben szakpolitikai egyeztetést szorgalmaznak.

A Budapesti Corvinus Egyetemen kezdeményezés indult az alapívtányi struktúra lebontására. Az egyetemi vezetés mást javasol, de nem ellenzi az átalakítást.

Az Oktatási Bizottság meghallgatta Lannert Judit leendő oktatási és gyermekügyi minisztert. 

Matematika írásbeli vizsgákkal folytatódik ma az érettségi.  

Az alapítói jogokat is felajánlották.

2026 augusztus végével felmondott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirány összes oktatója.

