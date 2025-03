Nagyon kiakadt egy szakszervezet a kormányra: „már a rendelet első mondata hamis”

Ez közös cél, mint ahogy az is, hogy ne tudja a kormány „leszalámizni” és megfélemlíteni a szakszervezeteket – írták.

Úgy látják, a rendelet nyilvánvalóan azt is célozza, hogy a közoktatás területén együttműködő két nagy szakszervezet között viszályt keltsen. Hozzátették ugyanakkor, hogy a PDSZ ezután is együttműködik a Pedagógusok Szakszervezetével (PSZ).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!