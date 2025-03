Nem lesznek nyugodtak Matolcsy György nyugdíjas évei? Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ

Az egyetemi alapítvány összesen 127,5 milliárd forintot, vagyonának több mint 80 százalékát fektette be egyetlen cég egyetlen típusú kötvényébe. Ez három év alatt 7 milliárd forintot hozott, ám ennél jóval nagyobb hozamot is el lehetett volna érni más típusú befektetésekkel ebben az időszakban.

Az Optima az MNB alapítványának pénzét kezelte és tette jelentős részben olyan külföldi ingatlanos cégekbe, amelyeknek összefonódásai vannak Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám üzleti köreivel – írja a lap. Az MNB és az egyetem között is összefonódások voltak: az egyetemi alapítvány kuratóriumát például sokáig ugyanaz a Csizmadia Norbert vezette, mint az MNB által létrehozott, és az ÁSZ által szintén vizsgált Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) Alapítványt.

Az MNB új vezetése lecserélte a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és annak egyik cégének Optima vezetését, vizsgálat is indul.

A Telex összefoglalójából kiderül, hogy Az ÁSZ szerdán publikált jelentése szerint az egyetemi alapítvány sokat veszített azon, hogy az Optimába történt befektetése a piacon elérhető legbiztosabb befektetéseknél is jóval kevesebbet kamatozott, és ha ez nem lenne elég, még a befektetett pénz is veszélybe került.

A saját szabályait és a törvényes előírásokat is megszegve, személyes összeférhetetlenségekkel, gondatlanul, a független szakértői véleményeket és a gondos gazdálkodás alapszabályait figyelmen kívül hagyva, a kockázatok pontos ismeretében, jelentős kárt okozva fektette be a Neumann János Egyetem Alapítvány a rábízott közpénzt az Optima Befektetési Zrt. vállalati kötvényeibe – állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése .

A Neumann János Egyetem Alapítványa „jelentős kárt” okozva fektette be a közpénzt az MNB alapítványának pénzét kezelő cégbe – állítja a jelentés.

