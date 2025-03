Nem mindennapi lépésre szánta el magát az egyik hazai felsőoktatási intézmény

A DUE honlapján olvasható friss közlemény egyébként a legtöbb kérdésünket megválaszolja. Mint írják, a Begin Group által szervezett Edu Fair nemzetközi vásárokon vett részt az egyetem. Az 1999 óta a diákok toborzásával foglalkozó, németországi székhelyű Begin Group 2025 tavaszán Üzbegisztánban, majd Kazahsztánban és Kirgizisztánban szervezett potenciális hallgatók miatt személyes találkozásra alkalmas nemzetközi oktatási kiállítást. A kiállításon való részvétel jelentős mérföldkő az egyetem külföldi diákokkal való kapcsolatfelvételében, hiszen az elmúlt években kizárólag online toborzáson vett részt a DUE. 2025 áprilisában a toborzás következő helyszínei Törökország (Isztambul), és Azerbajdzsán (Baku) lesz – írják. Addigra pedig meglesz a nyertes toborzó cég is.

A cégnek a hallgatók felé is van kötelezettsége: pontos tájékoztatást kell adnia az egyetemi eljárásokról, határidőkről és az összes olyan fizetési kötelezettségről és díjról, amely a toborzási szerződéssel kapcsolatos. Az alapképzés első tanulmányi évében tanuló kínai hallgatók tanulmányi teljesítményét, eredményeit és rendszeres óralátogatásait nyomon kell követnie, valamint mindezt kommunikálnia a diákok szülei, vagy törvényes képviselői felé. Továbbá az esetlegesen felmerülő hallgatói problémákat, a kulturális különbségekből eredő nehezen megoldható helyzeteket is kezelnie kell, vagy hatékonyan megoldania.

A toborzó cég havonta minimum 40 órában köteles gondoskodnia arról, hogy a felvételt nyert hallgatók a következő tanévüket is a DUE-n kezdjék meg.

A kétéves szerződésért fizetendő közel 112 millió forintért a pályázó cégnek vállalnia kell azt is, hogy a felvételt nyert hallgatókkal rendszeresen tartja a kapcsolatot és arról beszámol a DUE-nek.

A BME az első magyarországi egyetem, amely már nem is alapítványi formában szerveztek újjá.

Kapcsolódó cikk Hivatalos: itt az első céges modellváltó egyetem A BME az első magyarországi egyetem, amely már nem is alapítványi formában szerveztek újjá.

A toborzó cégnek kell gondoskodnia arról is, hogy a hallgatók időben megérkezzenek a tanév kezdetére. Ha lekésik az előkészítő év vagy a diplomás képzés programjainak a kezdetét, a DUE nem vállal kötelezettséget arra, hogy felzárkóztató kurzust indítson, vagy pénzvisszatérítést fizessen. A késés minden felelőssége a hallgatót terheli.

Továbbá a cégnek kell garantálnia, hogy a kiválasztott hallgatók hitelesített középiskolai záróvizsga bizonyítvánnyal rendelkezzenek, azaz 11 vagy 12 évet eltöltöttek a közoktatásban, és négy tárgyból érettségi vizsgát tettek, valamint az is feltétel, hogy minden hallgató hiteles személyazonossági okmányokkal rendelkezzen.

A cég promóciós tevékenységet is folytathat a DUE jóváhagyásával, mégpedig kínai és vietnámi nyelvű, kinyomtatott szóróanyagokkal. A közbeszerzési kiírás kiköti, hogy az ajánlattevő cég a hallgatókat itthon és a toborzás célországaiban köteles az érvényes törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően toboroznia. Feladata lesz az is, hogy a toborzott hallgatók alkalmasságát (például, hogy rendelkeznek-e a tanulmányaik elvégzéséhez megfelelő angol nyelvtudással) ellenőrizniük kell.

A nyertes cég akár közvetlenül is felveheti a képzésekre jelentkező – kínai és vietnámi – hallgatókkal a kapcsolatot, de emellett jogosult oktatási vásárokon is részt venni és/vagy kínai és vietnámi felsőoktatási intézményekkel történő rendszeres kommunikáció keretében népszerűsíteni a Dunaújvárosi Egyetem képzési programjait.

A DUE-ra az elmúlt négy évben is iratkoztak be kínai tanulók, de úgy tűnik, az intézmény nem elégedett a számukkal. Az elmúlt négy évben évi átlagban 54 kínai diák járt az egyetemre. 2021-ben 56, 2022-ben 63, 2023-ban 30, míg 2024-ben 68 fő.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!