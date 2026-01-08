Nem sok ideje maradt már annak, aki nem akarja iskolába küldeni a gyerekét szeptemberben

Legkésőbb 2026. január 19-e éjfélig lehet beadni a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmeket – közölte az Oktatási Hivatal (OH) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az OH honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap, amelyet a szülők Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazással hitelesítve elektronikusan vagy szükség esetén kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak.

A kérvényhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentum mellékelhető (például a gyermek fejlettségét igazoló óvodai dokumentum); az online vagy a nyomtatható űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek hiánytalan benyújtását és feldolgozását – tették hozzá.

A tankötelezettség halasztása a következő tanévben tankötelessé váló (2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között született), korábbi megkezdése pedig a még nem tanköteles (2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között született) gyermekek esetében kezdeményezhető.

A kérelmekről a döntést – szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával – a hatályos jogszabályok alapján a hivatal hozza meg – áll a közleményben.

(MTI)