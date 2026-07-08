2p
Oktatás Alapítvány Erasmus Horizont Európa Horváth Péter

Nincs közpénzszórás, halad az alapítványi modell felszámolása

mfor.hu

A tervek között szerepel az Élvonal Alapítvány összevonása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal.

Gyors ütemben kívánjuk felszámolni az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt annak érdekében, hogy a magyar egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus+ programoknak – közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a Facebook-oldalán szerdán. Horváth Péter bejegyzésében közölte, hogy a nem egyetemi alapítványok átalakítása már folyamatban van, az első lépések megtörténtek.

Emlékeztetett rá, hogy a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok még az idén, augusztus 31-ig megszűnnek, míg az egyetemeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) esetében egyéves átmeneti időszakot határoztak meg, így azok 2027. augusztusában szűnnek meg. Az egyetemek új, állandó működési modelljéről még nem született végleges döntés – közölte.

Horváth Péter egy lapinterjúban ismertette a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jövőjével kapcsolatos elképzeléseket is. A tervek szerint a kutatóhálózat visszakerülne a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) fenntartásába egy megújított, autonómabb modellben, és az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez (ELTE) korábban áthelyezett négy társadalom- és bölcsészettudományi kutatóközpontot is visszaintegrálnák a hálózatba.

A cikkben kitértek arra is, hogy a tervek között szerepel az Élvonal Alapítvány összevonása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (NKFI Hivatal), csökkentett költségvetéssel, és remélik, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az alapítvány alapítója és vezetője ebben is részt vesz majd.

Horváth Péter beszámolt a kormány tudománypolitikai terveiről, amelyek között egy európai mintára készülő, hosszú távú, stabil finanszírozást biztosító kutatási alap létrehozása, a kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP-arányos növelése (2030-ra 2 százalékra, később 3 százalékra), az innováció erősítése, valamint a vállalkozói szemlélet és a kutatói utánpótlás ösztönzése szerepel.

(MTI) 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem elég az egyetemek fenntartóváltása, több kell?

A magyar felsőoktatás ismét jelentős átalakulás előtt áll: a 2026. június 29-én hatályba lépett az a törvényi rendelkezés, amely értelmében a felsőoktatásért felelős miniszter mint az alapítói jogok gyakorlója a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (KEKVA) 2027. augusztus 1. napjáig megszünteti. Bár a közbeszédet jelenleg az alapítványi egyetemek sorsa körüli kérdések uralják, a felsőoktatás jövője szempontjából ennél mélyebb problémákra kell választ találni. A BDO Corporate Finance szakértői szerint a felsőoktatás hosszú távú versenyképességét nem önmagában a szervezeti forma, hanem az intézményi szerepek tisztázása és a finanszírozási rendszer újragondolása határozhatja meg.

Megszavazták: annyi a pedagógusok teljesítményértékelésének

Megszavazták: annyi a pedagógusok teljesítményértékelésének

Lannert Judit betartotta az ígéretét.

Ingyen dolgoznak tovább a Semmelweis Egyetem kuratóriumának vezetői

Ügyvivőként folytatják, fizetésükről is lemondanak.

Levelet írtak Magyar Péteréknek – sürgős lépésre van szükség, több ezer pedagógus fordulhat bírósághoz

Levelet írtak Magyar Péteréknek – sürgős lépésre van szükség, több ezer pedagógus fordulhat bírósághoz

Jutalmak és béremelés kérdéséről van szó.

Szavaztak: az oktatási bizottság is felfüggesztené a pedagógus teljesítményértékelési rendszert

Az Országgyűlés oktatási bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság tiszás elnöke kiemelte: a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítmény mérésére.

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

A munkaerőpiac ma már nem csupán frissdiplomásokat keres, hanem olyan fiatal, kreatív gondolkodókat, akik gyakorlati tapasztalattal és azonnal hasznosítható, frisskészségekkel rendelkeznek. Ezért egyre több vállalat fordul az egyetemek felé, hiszen a jövő munkatársainak és vezetőinek karrierje sokszor már a hallgatói évek alatt elkezdődik.

Megszűnik a Nemzeti Pedagógus Kar?

A megszűnéssel kapcsolatos pletykák hátterében az állhat, hogy a szervezetet az Orbán-kormány idején hozták létre – mondja a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.

Egy lépéssel közelebb került az elfogadáshoz a tankerületi autonómiát növelő javaslat

Egy lépéssel közelebb került az elfogadáshoz a tankerületi autonómiát növelő javaslat

Már társadalmi egyeztetésre került.

Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus Egyetem alapítványának éléről

Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus Egyetem alapítványának éléről

Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója június 17-én lemondott a Maecenas Universitatis Corvini, vagyis a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumában betöltött posztjairól, kuratóriumi tagságáról és elnöki posztjáról.  

A Corvinus szenátusának többsége még sem kér az egyetemi kuratórium elszámoltatásából

Szerdán ülésezett a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) szenátusa, ahol az egyetemi kuratórium elszámoltatásáról szavaztak, és alulmaradtak a kekvás modellel szembenézni akarók a többséggel. 

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG