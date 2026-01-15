3p

Nyelvtanulás a Krétával?

2026-ban is ingyenesen segíti a nyelvtanulást a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul. A lehetőség a szülőknek is rendelkezésre áll. A KRÉTA IFM élményalapú tanulási rendszere sokat segíthet abban, hogy a nehezebb időszakokon is átlendítse a nyelvtanulókat. Az alkalmazás játékos feladatai és életszerű beszédszimulációi révén a gyakorlás a napi rutin részévé válhat.

Az év eleje hagyományosan a fogadalmak és a megújulás időszaka, ekkor sokan tűzik ki célul az önfejlesztést, például a nyelvtanulást. A kezdeti lelkesedés a hétköznapok rutinjában sokszor alábbhagy. A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul szakértője szerint a kitartó tanuláshoz elengedhetetlen a belső motiváció, amely átsegíthet a nehezebb időszakokon.

A nyelvtanulás ma már messze túlmutat a lexikális tudás vagy a nyelvtani szabályok elsajátításán. Egy olyan komplex folyamat, amelyhez elengedhetetlen a belső motiváció, legyen szó utazásról, kulturális érdeklődésről, filmekről, dalszövegekről, esetleg az önfejlesztés igényéről. 

„Míg a külső kényszer vagy egy vizsgahelyzet csak rövid távú eredményt hoz, ha van egy belső erő, ami arról szól, hogy szeretnék megtanulni egy nyelvet, mert akkor nekem jobb lesz, az már sokkal többet ér” – fogalmaz Gubáné Csánki Ágnes, a KRÉTA IFM stratégiai vezetője, generációs tréner.

Minek fizetni, ha ingyen is lehet?
Minek fizetni, ha ingyen is lehet?
Fotó: KRÉTA IFM

 

A játékosság és az MI új szintre emeli a tanulást

A nyelvtanulási folyamat mélypontjainál hatékony támogatást nyújt a KRÉTA IFM élményalapú rendszere. Az alkalmazás interaktív, játékos feladatai és beszédközpontú szimulációi elősegítik a rendszeres, napi szintű nyelvhasználat kialakulását.

„A technológiai újítások közül kiemelkedik a generatív mesterséges intelligenciára épülő beszédszimuláció, amely forradalmasította az otthoni nyelvgyakorlást. A rendszer biztonságos környezetet teremt a gátlások nélküli beszédhez, miközben azonnali visszajelzést ad a kiejtésre és a nyelvhelyességre. Ez a 21. századi digitális megoldás lehetővé teszi, hogy a felhasználók valódi élethelyzetekben is magabiztosan szólaljanak meg, így a tanulás során nemcsak szavakat tanulnak, hanem valós kommunikációs és digitális kompetenciát szereznek” – hangsúlyozza a szakértő. 

Tanulás együtt – élmény, motiváció és valódi kapcsolódás


A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul egy térítésmentesen elérhető platform, amely nemcsak a diákoknak és a tanároknak, hanem a Kréta-azonosítóval rendelkező szülőknek is lehetőséget ad a fejlődésre, a tanulásra, a nyelvtudásuk felfrissítésére. A Modul ingyenesen, a KRÉTA felületén keresztül nyújt segítséget, már angol, német, spanyol, francia és magyar, mint idegen nyelv elsajátításához. 

A módszer a pedagógusok számára is új távlatokat nyit, hiszen az alkalmazás a mai generációk igényeihez igazodó mikrotanulási egységekre épül. A laptopon, tableten és okostelefonon egyaránt elérhető rövid, vizuális leckék és az MI-alapú párbeszédek segítik a hatékony kiejtést és a gyorsabb fejlődést. 

„A közös tanulás a példamutatás ereje miatt is fontos, illetve azért is, mert lehetőséget ad az egészséges és játékos versenyre vagy éppen a megszerzett tudás közös elmélyítésére, legyen szó egy angol nyelvű film megnézéséről vagy egy külföldi családi nyaralásról” - emeli ki a KRÉTA IFM stratégiai vezetője.

