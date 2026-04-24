Ők a döntősök a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyén

Március 17-én egy online kvízzel indult, majd áprilisban 3 versenynapon keresztül online szóbeli fordulóval folytatódott a Privátbankár.hu által szervezett pénzügyi tudatossági verseny, amelyen – ahogy minden évben – idén tavasszal is a gimnazista csapatok mérhetik össze tudásukat. A szakképző iskolák és technikumok tanulói számára ősszel rendezik majd meg a gyakorlatias megközelítésű vetélkedőt – amelyet a közreműködő partnereknek köszönhetően milliós összdíjazás mellett tartanak hosszú évek óta. Az első két forduló mindig online zajlik, az országos döntőben viszont már személyes részvétellel vesznek részt a csapatok – nem lesz ez máshogy idén sem.

A második fordulós küzdelmek harmadik versenynapjára nyolc kiadó hely maradt a húszcsapatos országos döntőre. Ezekért a helyekért Pest és Tolna, Fejér, Heves, Somogy és Vas vármegye valamint Budapest gimnáziumainak csapatai szállhattak harcba. Egy 50 kérdésből álló kvíz-kérdéssor mellett a szóbeli fordulóban villámkérdések és kifejtős kérdések is vártak a csapatokra. Aki jó eredményt akart elérni, annak érdemes volt tisztában lennie a családi költségvetéssel, a diákmunka feltételeivel, a Diákhitellel, az utasbiztosításokkal vagy épp a fintech-szolgáltatásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal. Minderről egy szakmai zsűri előtt számolhattak be a diákok: A szervező Privátbankár.hu képviselői mellett Bod Péter Ákos zsűrielnök és a Fundamenta Lakáskassza, az MBH Bank Private Banking, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár munkatársai is részt vettek a zsűriben. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny mögött álló összefogás persze ennél is szélesebb körű: a felkészülést segítő tananyag összeállításában rajtuk kívül a verseny további partnerei is részt vette, ahogy a nyeremények felajánlásában is aktívak voltak: így a CIB Bank, a Diákhitel Központ, a Merkantil Bank, a Gránit Alapkezelő is hozzájárultak ahhoz, hogy komoly összdíjazás mellett folyhasson az idei versengés.

Az országos döntő eddigi 12 résztvevője mellé az alábbi csapatok csatlakoztak az április 23-i második fordulós versenynapon:

A Közpénz Nem Vész El, Csak Átalakul

Iskola: Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola

Csapatkapitány: Bártfai-Szabó Gábor

Felkészítő tanár: Horn Ágnes

From The Sparrow's Night

Iskola: Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

Csapatkapitány: Csuka Dániel

Felkészítő tanár: Kiss Zoltán

Jumbo

Iskola: Óbudai Árpád Gimnázium

Csapatkapitány: Bognár Gábor

Felkészítő tanár: Kozma Sándor

KalkuLacik

Iskola: Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium

Csapatkapitány: Uram Zsombor

Felkészítő tanár: Kovács Andrea

Páncélozott vaddisznók

Iskola: Veresegyházi Katolikus Gimnázium

Csapatkapitány: Révész Áron

Felkészítő tanár: Malatinszki Szilvia

Pénzológusok

Iskola: Gödöllői Török Ignác Gimnázium

Csapatkapitány: Bányász Marcell

Felkészítő tanár: Ábrahám-Huszár Éva

Pierce & Pierce

Iskola: Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Csapatkapitány: Oláh-Grosz Dániel

Felkészítő tanár: Varga Péter

Tankcsapda 2

Iskola: Ócsai Bolyai János Gimnázium

Csapatkapitány: Macsek Lajos

Felkészítő tanár: Éger Gyöngyi

Az összes továbbjutott csapat listája a verseny hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu-n folyamatosan frissül.

A csapatok mostantól az országos döntőre készülhetnek. Ez május 13-án lesz a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem UniZone épületében. A csapatokra kvíz- és kifejtős kérdések is várnak, valamint a végső négyes döntőbe jutókra ábraelemzés is vár. A döntőre belépőfeladatokkal is kell készülnie a csapatoknak: egyebek mellett egy aktuális, fontosnak tartott gazdasági, pénzügyi hírt, sztorit kell 60 másodperces mini-videó formájában bemutatniuk, amelyek közül a legjobbak különdíjakban is részesülnek – de díjazzák a Feltörekvő Junior Klasszist is – azaz a legnagyobb fejlődést elérő, az országos döntőbe bejutott csapatok közül a legalacsonyabb tanulmányi átlaggal rendelkező csapatot és felkészítő tanárukat is.