Ők a döntősök a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyén

A több száz benevezett csapatból a verseny végére 20 maradt állva: kialakult a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny országos döntőjének mezőnye. Május 13-án kiderül, ki viheti el a pálmát és az értékes nyereményeket.

Március 17-én egy online kvízzel indult, majd áprilisban 3 versenynapon keresztül online szóbeli fordulóval folytatódott a Privátbankár.hu által szervezett pénzügyi tudatossági verseny, amelyen – ahogy minden évben – idén tavasszal is a gimnazista csapatok mérhetik össze tudásukat. A szakképző iskolák és technikumok tanulói számára ősszel rendezik majd meg a gyakorlatias megközelítésű vetélkedőt – amelyet a közreműködő partnereknek köszönhetően milliós összdíjazás mellett tartanak hosszú évek óta. Az első két forduló mindig online zajlik, az országos döntőben viszont már személyes részvétellel vesznek részt a csapatok – nem lesz ez máshogy idén sem.

A második fordulós küzdelmek harmadik versenynapjára nyolc kiadó hely maradt a húszcsapatos országos döntőre. Ezekért a helyekért Pest és Tolna, Fejér, Heves, Somogy és Vas vármegye valamint Budapest gimnáziumainak csapatai szállhattak harcba. Egy 50 kérdésből álló kvíz-kérdéssor mellett a szóbeli fordulóban villámkérdések és kifejtős kérdések is vártak a csapatokra. Aki jó eredményt akart elérni, annak érdemes volt tisztában lennie a családi költségvetéssel, a diákmunka feltételeivel, a Diákhitellel, az utasbiztosításokkal vagy épp a fintech-szolgáltatásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal. Minderről egy szakmai zsűri előtt számolhattak be a diákok: A szervező Privátbankár.hu képviselői mellett Bod Péter Ákos zsűrielnök és a Fundamenta Lakáskassza, az MBH Bank Private Banking, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár munkatársai is részt vettek a zsűriben. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny mögött álló összefogás persze ennél is szélesebb körű: a felkészülést segítő tananyag összeállításában rajtuk kívül a verseny további partnerei is részt vette, ahogy a nyeremények felajánlásában is aktívak voltak: így a CIB Bank, a Diákhitel Központ, a Merkantil Bank, a Gránit Alapkezelő is hozzájárultak ahhoz, hogy komoly összdíjazás mellett folyhasson az idei versengés.

Az országos döntő eddigi 12 résztvevője mellé az alábbi csapatok csatlakoztak az április 23-i második fordulós versenynapon:

A Közpénz Nem Vész El, Csak Átalakul
Iskola: Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola
Csapatkapitány: Bártfai-Szabó Gábor
Felkészítő tanár: Horn Ágnes

From The Sparrow's Night
Iskola: Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
Csapatkapitány: Csuka Dániel
Felkészítő tanár: Kiss Zoltán

Jumbo
Iskola: Óbudai Árpád Gimnázium
Csapatkapitány: Bognár Gábor
Felkészítő tanár: Kozma Sándor

KalkuLacik
Iskola: Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium
Csapatkapitány: Uram Zsombor
Felkészítő tanár: Kovács Andrea

Páncélozott vaddisznók
Iskola: Veresegyházi Katolikus Gimnázium
Csapatkapitány: Révész Áron
Felkészítő tanár: Malatinszki Szilvia

Pénzológusok
Iskola: Gödöllői Török Ignác Gimnázium
Csapatkapitány: Bányász Marcell
Felkészítő tanár: Ábrahám-Huszár Éva

Pierce & Pierce
Iskola: Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Csapatkapitány: Oláh-Grosz Dániel
Felkészítő tanár: Varga Péter

Tankcsapda 2
Iskola: Ócsai Bolyai János Gimnázium
Csapatkapitány: Macsek Lajos
Felkészítő tanár: Éger Gyöngyi

Az összes továbbjutott csapat listája a verseny hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu-n folyamatosan frissül.

A csapatok mostantól az országos döntőre készülhetnek. Ez május 13-án lesz a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem UniZone épületében. A csapatokra kvíz- és kifejtős kérdések is várnak, valamint a végső négyes döntőbe jutókra ábraelemzés is vár. A döntőre belépőfeladatokkal is kell készülnie a csapatoknak: egyebek mellett egy aktuális, fontosnak tartott gazdasági, pénzügyi hírt, sztorit kell 60 másodperces mini-videó formájában bemutatniuk, amelyek közül a legjobbak különdíjakban is részesülnek – de díjazzák a Feltörekvő Junior Klasszist is – azaz a legnagyobb fejlődést elérő, az országos döntőbe bejutott csapatok közül a legalacsonyabb tanulmányi átlaggal rendelkező csapatot és felkészítő tanárukat is. 

Sulyok Tamás aláírta: Trócsányi László rektori székét bebetonozták

Sulyok Tamás aláírta: Trócsányi László rektori székét bebetonozták

2032-ig hivatalban maradhat.

Kiderült, ki lesz Magyar Péter oktatási minisztere?

Kiderült, ki lesz Magyar Péter oktatási minisztere?

Állítólag már el is fogadta a felkérést.

Megszünteti Magyar Péter kormánya a Klebelsberg Központot?

A Tisza kormány oktatási programjának egyik radikális pontja a Klebelsberg Központ felszámolása, ezért azt kérdeztük az intézménytől, hogyan látják az új iskolai tanévben betöltött szerepüket. 

Kiderült, mennyivel kereshetnek többet a diplomások Magyarországon

Kiderült, mennyivel kereshetnek többet a diplomások Magyarországon

A Varsovia Egyetem kutatása szerint hamar megtérülhet a tanulásba fektetett összeg a munkaerőpiacon. Magyarországon az érettségizettek átlagkeresetéhez képest havi szinten egy alapdiploma (BA/BSc) átlagosan 200 000 forintos (40 százalékos), egy mesterdiploma (MA/MSc) 450 000 forintos (mintegy 97 százalékos) kereseti előnyt jelenthet.

Hat csapat már biztosan ott lesz a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyének döntőjében

Hat csapat már biztosan ott lesz a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyének döntőjében

A Privátbankár.hu pénzügyi tudatossági versenye újabb szakaszába lépett: a második forduló első versenynapja után kihirdették az országos döntő első résztvevőit.

Elektromos iskolabuszokat vesz a Klebelsberg Központ

Elektromos iskolabuszokat vesz a Klebelsberg Központ

Négy autóbuszt vásárolnak.

Elmarad a köznevelésben dolgozók sztrájkja Magyarországon, mert Maruzsa Zoltán jogellenesnek tartotta azt

Elmarad a köznevelésben dolgozók sztrájkja Magyarországon, mert Maruzsa Zoltán jogellenesnek tartotta azt

Nem rendezik meg a március 30-ra, hétfőre tervezett, köznevelésben dolgozók sztrájkját – jelentette be a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Azt ugyanis Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár jogellenesnek tartja, csütörtöki levelében pedig bejelentette, hogy a Belügyminisztérium bírósághoz fordul. Maruzsa úgy indokolt, hogy a vonatkozó törvény alapján a sztrájkot annak kezdete előtt legalább 5 munkanappal hamarabb be kellett volna jelenteni.

Melyik gimnazista csapat ért a legjobban a pénzhez? Hamarosan kiderül!

Tizenkettedszer is elrajtolt a Privátbankár.hu által szervezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny. A második online fordulóban már szóbeli feladatok is várnak a gimnazista csapatokra.

Hamarosan nyoma sem marad a Fudan titokzatos lobbbicégének

Hamarosan nyoma sem marad a Fudan titokzatos lobbicégének

A Fudan Magyarország Kft. neve a kormány és a Fudan egyetem által megkötött szerződésben is szerepelt, de most a végelszámolás sorsára jutott.

Idén még több iskolahalasztási kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz

Bár a tankötelezettség hatéves kortól érvényes, évről évre több szülő kérvényezi, hogy még egy évet maradhasson gyermeke az óvoda védő szárnyai alatt. 2020-hoz képest tízezerrel több kérelem érkezett be idén az Oktatási Hivatalhoz. A Szülői Hang vezetője szerint ez azt bizonyítja, hogy egyre több a tájékozott szülő a témában.

