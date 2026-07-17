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Oktatás Kutatás-fejlesztés (K+F) Magyar Tudományos Akadémia (MTA)

Ősszel az MTA-hoz kerülhet az egész kutatóhálózat

mfor.hu

A kérdésben társadalmi egyeztetés lesz.

Már októberben létrejöhet az egységes magyar kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) alatt – írták a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a MTA közös sajtóközleményében pénteken.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény szerint az egységes magyar kutatóintézeti rendszer kialakításáról és ennek tervezett menetrendjéről egyeztettek a Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA vezetői július 14-én.

Folyamatos egyeztetések zajlottak

A Tudományos és Technológiai Minisztérium és az MTA az elmúlt időszakban folyamatos szakmai és jogi egyeztetéseket folytatott az új működési modell kialakításáról. A korábbi és a mostani tárgyalások alapján a minisztérium elkészíti az átalakítás jogszabálytervezetét, még a nyáron a kormány elé viszi, és a kabinet által jóváhagyott változatot szeptember elején társadalmi egyeztetésre bocsátja. A hatályba lépést október végére tervezik, így még idén újraegyesülhet az akadémiától 2019-ben elszakított kutatóhálózat, ismét az MTA alatt – emelték ki a tájékoztatóban.

Komoly átalakítás jöhet a rendszerben
Komoly átalakítás jöhet a rendszerben
Fotó: Depositphotos

A javaslattervezet szerint a hatályba lépéssel egy időben a korábban az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez (ELTE) csatolt négy bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóközpont az MTA alatt kerül közös irányítás alá a jelenleg a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatban működő központokkal. A tervek szerint az új rendszer sajátos jogállású formában működik majd, és egyaránt kiterjed az élettudományi, a természettudományi, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóintézetekre.

A megállapodás értelmében a kutatóhálózat feletti alapítói jog az MTA-ra száll. Ez a megoldás biztosítja a kutatóhálózat tudományos autonómiáját, ugyanakkor lehetővé teszi az egységes, átlátható és számonkérhető működést.

A kutatóhálózat finanszírozása 2026-ban 85 milliárd forint, és a kormányzat célja, hogy hosszú távon is kiszámítható költségvetése legyen ennek a területnek. A jelentősen növekvő állami támogatás célja a kutatói életpálya kiszámíthatóbbá tétele, a kutatási feltételek javítása és a nemzetközileg versenyképes tudományos teljesítmény erősítése.

Az átalakítás mintegy ötezer dolgozót érint: a jelenlegi HUN-REN kutatóhálózat megközelítőleg négyezer, valamint a visszatérő bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóintézetek mintegy 1200 munkatársát.

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