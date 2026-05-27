Ősztől már nem csak a határon túliak kapnak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást

Részletek a kormánydöntésről a Magyar Közlönyben.

A Magyar-kormány támogatja 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetését – derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyben kedd este megjelent rendeletből. Eszerint a támogatás célja az iskolakezdés pénzügyi terheinek csökkentése és az esélyegyenlőség javítása.

A pénzügyminiszternek az oktatási és gyermekügyi miniszterrel, valamint a szociális és családügyi miniszterrel együtt kell kidolgoznia a részleteket és megjelölnie a forrásokat, s az erről szóló javaslatot 2026. június 15-ig a kormány elé terjesztenie.

Arra az Mfor hívta fel a figyelmet több alkalommal is, hogy míg az Orbán-kormány a „Szülőföldön magyarul” program keretében évek óta fejenként 100 ezer forintos támogatást nyújt a határon túli magyar diákoknak, a hazai tanulók családjai nem kapnak közvetlen állami iskolakezdési támogatást. Utóbbiak esetében a mindenkori családi pótlék (gyerekenként 12 200-17 000 forint) jelentette az egyetlen fix állami hozzájárulást, amely összege 2008 óta változatlan. Egyes önkormányzatok saját forrásból biztosítanak beiskolázási támogatást, a munkáltatók pedig cafeteria keretében adhatnak béren kívüli juttatást az iskolakezdéshez.

 

 

Elszámoltatnák a lemondott vezetést az egyik alapítványi fenntartású egyetemen

Lannert Judit kinevezte a felsőoktatásért felelős államtitkárt

Az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatóját, Katz Sándort kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkár pozíciójára Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Hatalmas fordulat előtt állhat a teljes magyar felsőoktatás

Közös állásfoglalást adott ki kilenc felsőoktatási szakszervezet az egyetemi kultúraváltással kapcsolatban, melyben szakpolitikai egyeztetést szorgalmaznak.

Ma van a nap, amikor a legjobban izgulnak a diákok: jön a matematika érettségi.

Matematika írásbeli vizsgákkal folytatódik ma az érettségi.  

