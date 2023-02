PDSZ: „Az elitgimnáziumok tönkretétele következik”

Jogi lépéseket helyezett kilátásba Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának ügyvivője azok után, hogy az Eötvös József Gimnáziumnál kirobbant ügybe őt is belerángatta a kormányközeli média. Nagy Erzsébet a Hírklikknek adott interjújában felidézte, az Eötvös-ügyről már olyanok is hívogatják, akiknek a neve teljesen ismeretlen, de azt mondják, a Mediaworkstől keresik.

Nagy Erzsébet szerint már az elitgimnáziumokon próbálnak fogást találni. Fotó: Facebook

Az Eötvös-üggyel kapcsolatban leszögezte, az intézmény már akkor is hibázott, amikor jóval a botrány kipattanása után adott ki nyilatkozatot. Azt viszont közölte, a vizsgálatnak meg kell néznie, hogy

„az abban az időben érvényes SZMSZ-ük, pedagógiai programjuk mit írt elő. Az intézmények nem kötelesek felvételit indítani, eldönthetik, hogy tartanak, vagy sem, ahogy azt is, hogy a rendszerük hogyan nézzen ki.”

Nagy Erzsébet szerint „az oktatásirányításnak láthatóan nem érdeke az állami elitoktatás”, az intézményekre pedig „mint ellenséges fészkekre tekint”. Hozzátette, hogy így nem a tiltakozókat, hanem az intézményt járatják le, mert az Eötvösnél sem a világnézetbe, hanem a felvételi eljárásba kötöttek bele.

„Úgy akarják beállítani, mintha ezek az elitgimnáziumok nem is lennének elitgimnáziumok, mert ezekbe korrupció útján be lehet kerülni”

– húzta alá Nagy Erzsébet, aki úgy véli, azért akarja a kormányzat őt lejárat, mert ő az egyik leghangosabb.

„Én például ostobának neveztem ezt az új teljesítményrendszert” – hozta fel példaként, hozzátéve, már most is van törvényi lehetőség a mozgóbérre, ezért felesleges az új szabályozás. Kiemelte azt is, hogy ami bért elvesznek majd az egyik pedagógustól, azt odaadják a másiknak.

Az ügyvivő szerint a tervezett módosításoktól nemhogy vonzóbb nem lesz a tanári életpálya, hanem még inkább el fognak rettenni tőle. Mint fogalmazott, a rendszer arra irányul, hogy már ne csak az igazgatókat tudják kordában tartani, hanem a pedagógusokat is. „Majd lojalitás alapon osztogatják a pénzeket” – hangsúlyozta Nagy Erzsébet, aki szerint ha most abbahagyják az ellenállást, akkor „nem a zéró pontra térünk majd vissza, hanem a negatív tartományba jutunk”, mivel az ellenállókat levadásszák, és egy olyan rendszer jön létre, ahol a tanár csak végrehajtó. Úgy véli, „még egy szintet akar lépni a kormány a pedagógusok még kiszolgáltatottabbá tételére, és ráadásul mindezt uniós pénzekből akarja finanszírozni”. Az érdekképviseletnek pedig – mondja – feladata erre ráirányítani az unió figyelmét.