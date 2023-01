PDSZ: „Rendőrállami módszerekkel állunk szemben”

Most pedig már közleményét is kiadta a PDSZ, akik hozzáteszik: a kormányt nagyon zavarja a munkabeszüntetés, először a sztrájkot, most a polgári engedetlenséget próbálja jogszabályban "lenyomni", és persze ezzel is elismeri a súlyos szakemberhiányt.

„Ezzel a végtelenül cinikus és embertelen rendelettel – visszamenőleges hatállyal is – meghosszabbítják annak a határidejét, hogy valakivel szemben a munkáltató az azonnali hatályú jogviszony-megszüntetés jogát gyakorolja” – írják közösségi oldalukon.

Így, ha a polgári engedetlenségben részt vevők közül valakit el akar küldeni, lehetősége lesz ledolgoztatni vele a teljes tanítási, nevelési évet, és nyáron küldeni el a kollégát, amikor ráadásul kevésbé tudnak a pedagógusok, szülők, diákok látványosan tiltakozni a döntés ellen.

Az új szabályozás azokra a tanárokra is vonatkozik, akik az elmúlt 15 napban olyat tettek, ami a munkáltatójuk szerint okot ad a rendkívüli felmentésre vagy azonnali hatályú felmondásra.

A szakszervezet úgy látja, hogy a rendelet célja a pedagógusok további megfélemlítése, különös tekintettel azokra, akik már korábban polgári engedetlenségben vettek részt.

Ők számíthatnak arra, hogy bárhogyan is dolgoznak ezután, augusztus 1-jéig kézhez vehetik a rendkívüli felmondásról, ill. azonnali hatályú felmondásról szóló határozatot.

"Tipikus rendőrállami módszerrel állunk szemben” - hangsúlyozza a PDSZ.

A Kormány ismét azt bizonyítja, hogy továbbra sem a közoktatás problémáinak megoldására, a gyermekek, tanulók számára a tanuláshoz, művelődéshez való jog alapfeltételeinek biztosítására törekszik, amelynek elsődleges feltétele, hogy szűnjön meg a közoktatás területén a tömeges pályaelhagyás és váljon a felsőoktatásban tanulók számára vonzóvá a pedagóguspálya, hanem arra koncentrál, hogy a külvilág számára érzékelhető munkabeszüntetéseknek legyen vége anélkül, hogy a követelésekből azokat teljesítené, amelyeket egyébként maga is megalapozottnak tart, nehogy aztán más kizsákmányolt foglalkozási csoport is a munkabeszüntetés eszközéhez folyamodjon.

A PDSZ azt javasolja a kollégáknak, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni.

A Pedagógusok Szakszervezete csatlakozik a sztrájkhoz

A pedagógusok másik szakszervezete szintén közleményben reagált, akik szerint a kormány meghátrált, a szakszervezet csatlakozik a PDSZ által meghirdetett sztrájkhoz. Az éjszaka megjelent kormányrendelet azt sugallja, hogy a rendpárti belügyminisztert a polgári engedetlenkedő szentgotthárdi tanárok meghátrálásra kényszerítették. Ugyanis a tantestület nagy része, 29 pedagógus egységes kiállásával bebizonyította, hogy nem lehet egy egész tantestületet kirúgni az amúgy is nagy pedagógushiány közepette.

Ugyanakkor a kormányrendelet ellentmondásai számos kérdést vetnek fel: egyebek között azt, hogy a szabályozás

nincs összhangban a háborús veszélyhelyzet idejével, hiszen az jelenleg május végig tart, miközben a pedagógusokat nemcsak 2023. augusztus 1-jei, hanem akár 2024. augusztus 1-jei kirúgással is fenyegeti.

Az éjszaka megjelent rendelet sérti a törvény előtti jogegyenlőséget, de a visszamenőleges hatály minden alapvető jogot sért - mutat rá a PSZ is.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) – az Országos Vezetőség döntése alapján -csatlakozik a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által január 23-ától meghirdetett sztrájkhoz. A PSZ ugyanis korábban azt ígérte, addig nem hagyja abba a tiltakozó akciókat, ameddig nem teljesülnek a pedagógustársadalom, a szakszervezet követelései. A PSZ ezért felszólít minden oktatásban dolgozót, hogy vegyen részt az egyhetes munkabeszüntetésben.