PDSZ: "Semmiféle elmozdulás nem történt a mai tárgyaláson"

Nem történt érdemi előrelépés a pedagógus szakszervezetek és a kormány tárgyalássorozatának keddi fordulóján sem – közölte Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke és Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja.

Gosztonyi elmondta, meglepte őket, hogy a kormány továbbra sem enged a heti 22-26 kötelező óraszámból, miközben a szakszervezetek követelése szerint a munkaterhek csökkentése érdekében 22 óránál magasabb kötelező óraszámot nem lenne szabad előírni a pedagógusoknak.

A PDSZ és a PSZ szerint ismét nem történt semmi. Fotó: Facebook

Nagy Erzsébet arról beszélt, hogy még csak a státusztörvény egybeszerkesztett változatát sem kapták kézhez, hogy lássák, miben vannak eltérések a korábbi változatokhoz képest, csupán szóbeli elmondásokra alapozhatnak.

Az égvilágon nincs semmiféle elmozdulás a státusztörvény kapcsán – mondta.

A kormány a tanárok bérének emelésére hivatkozva március elején tette közzé a státusztörvényként elhíresült tervezetet.

A törvénytervezet értelmében június 1-jétől már nem közalkalmazotti, hanem köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében foglalkoztatnák a pedagógusokat, és a tanárok felmondási ideje 2-ről 6 hónapra, a próbaidejük 4-ről akár 6 hónapra is nőhet. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint akár 25 ezer tanár is felmondhat, ha az országgyűlés megszavazza státusztörvényt.

A tervezet ellen már többször is tüntettek, illetve a Karmelita-kolostornál kordont is bontottak. A rendőrök több esetben is könnygázzal és gumibottal oszlattak a tiltakozásokon.