Pedagógusnapra: még egyet rúgtak a kirúgott Kölcseys tanárokba

A 24.hu vette észre, hogy Törley Katalin Facebook-oldalán közzétett, Sallai Katalin, Molnár Barbara, Ocskó Emese és Palya Tamás által is aláírt közlemény szerint 2024 novemberében az elsőfokon eljáró bíróság nekik adott igazat, s kimondta, hogy az ellenük alkalmazatt legsúlyosabb munkajogi szakció aránytalan, diszkriminatív és igazságtalan volt.

A másodfokon eljáró bírói tanács szerint a legapróbb mulasztásra is lehet jogos válasz az azonnali felmondás, ezért nem is adott igazat a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból 2022 őszén elbocsátott tanároknak a vonatkozó perben, akiknek így ki kell fizetniük a több millió forintos perköltséget.

Másodfokon megváltoztatták az elsőfokú döntést, a Kölcsey kirúgott tanárai nemhogy kártérítést nem kapnak, a perköltséget is ki kell fizetniük. Június első vasárnapja pedagógusnap.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!