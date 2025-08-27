3p
Perre megy az ideológiai okok miatt kirúgott egyetemi oktató

Ő volt az egyetlen áldozata az „átszervezésnek”.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével bíróságon támadja meg júniusi elbocsátását a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának volt docense – derül ki a TASZ lapunknak küldött közleményéből.

„Nem lehet elfogadni azt, hogy egy egyetem a tudományos érdemek helyett az ideológiai megfelelést jutalmazza”

– mondja Bognár Bulcsu, akit azután rúgtak ki, hogy nem volt hajlandó beletörődni abba, hogy az egyetem „katolikus szellemiséget sértőnek” minősítette a vallásosság és a melegek társadalmi megítélése közötti kapcsolatról szóló tanulmányát.

Az egyetem ugyan átszervezéssel indokolta elbocsátását, de a docens szerint ez csak ürügy: úgy véli, hogy a dékán nem nézi jó szemmel azokat, akik tudományos kutatásaikban az LMBTQ közösséget érintő témákat dolgoznak fel

„Sem az egyetemi autonómia, sem az egyházi fenntartás nem ad felhatalmazást arra, hogy egy egyetem ideológiai alapon tabusítson témákat vagy nyilvánítson nemkívánatosnak egyes személyeket. Az ilyen önkényes beavatkozás nemcsak a tudományos szabadságot sérti, de a felsőoktatás minőségét és hitelességét is rombolja”

– mondta az ügyről Vissy Beatrix, a TASZ jogásza.

Szembetűnő, hogy az egyetem által gazdasági érdekekkel, és a versenyképesség javításával indokolt „átszervezésnek” Bognár Bulcsu volt az egyetlen áldozata, és annak ellenére esett rá a választás, hogy objektív mutatók alapján ő volt az egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének legmagasabban kvalifikált oktatója. Nemcsak ő jegyzi a legtöbb tudományos publikációt, de a legnagyobb nemzetközi presztízzsel bíró publikációk számában és a tudományos művek hivatkozásában is felülmúlja az intézet többi munkatársát.

Az egyetem által kifogásolt publikációja az egyik legnevesebb vallási tematikájú nemzetközi folyóiratban (Religions) jelent meg, és az egyetem szabályzata szerint honorárium járt volna érte. Ezt azonban nem akarták kifizetni Bognár Bulcsunak, ezért előbb módosították a szabályzatot, kizárva a „katolikus szellemiséget sértő” tanulmányokat a honoráriumra jogosító publikációk köréből, majd az új szabályra hivatkozva elutasították a kérelmét. Azt egyetlen szóval sem indokolta az egyetem, hogy a tanulmány mivel sértette meg a katolikus szellemiséget, a docens pedig hiába kérte a döntés magyarázatát és felülvizsgálatát, válaszok helyett felmondást kapott.

A TASZ segítségével az oktató azt akarja a bíróságon elérni, hogy kimondják: az egyetem jogsértő módon mondott fel neki. A bíróságnak benyújtott beadvány arra is rámutat, hogy Bognár Bulcsu elbocsátása előtt a karon több oktatót és hallgatót is hátrány ért azért, mert kutatás vagy tanítás, illetve közéleti szereplésük során LMBTQ-témát dolgoztak fel.

„Csak úgy őrizhetjük meg az egyetemek autonómiáját, ha fellépünk a kutatási szabadság önkényes korlátozásával szemben. Én ezért fordultam bírósághoz”

– mondja Bognár Bulcsu. 

 

 

 

 

