Pert nyert Pintér Sándorékkal szemben a Szülői Hang

„Azután pereltük be a Belügyminisztériumot, hogy titkosítani kívánták a kérdőív eredményét, amelyet az összes iskolás gyerek szüleinek kiküldtek a KRÉTA rendszeren keresztül, és amelyben többek között arról is érdeklődtek irányított, manipulatív kérdéssel, hogy a kompetenciamérés eredményét osztályzattal értékeljék és a gimnáziumi felvételibe is beleszámítson” – kezdi Facebook-posztját a Szülői Hang.

Ezek után az elsőfokú bíróság kötelezte a Belügyminisztériumot, hogy 15 napon belül adja át az eredményeket a Szülői Hangnak, ezen túl a perköltséget, 406 ezer forintot is meg kell fizetnie.

Mint írják: a Belügyminisztérium azzal érvelt, hogy ellehetetlenülne a minisztériumi döntéshozatal, ha átadnák nekik a felmérés eredményeit, de ezzel nem tudták meggyőzni a bíróságot. A Szülői hang kitér arra is, hogy ebben nagy köszönet illeti a Magyar Helsinki Bizottság jogi képviseletét is.

Miért fontos mindez? Nem csupán azért, mert tudni akarták, hogy a milliónyi kiküldött kérdőívből szám szerint hány szülő gondolta úgy, hogy be kellene számítani a kompetenciamérés eredményét.

A szülői konzultáció eredményeinek titkosítása nemcsak gyáva és erkölcstelen a kormány részéről, hanem immár a bíróság szerint is jogellenes. De ezen túl látni kell: amit a jelenlegi kormány csinál, az valójában nem kormányzás, hanem elnyomás, és ennek része a manipulatív kérdőívek kiküldése is.

„Ahhoz, hogy változtassunk, magunknak is változtatnunk kell: álljunk ki tevőlegesen is gyermekeink érdekében! Ne hagyd szó nélkül a problémákat, szólalj fel, írd meg, vegyél részt, állj ki, magyarázd el annak, aki még nem érti! Ebben mindenkinek megvan a maga része; tanuljunk meg egyén helyett közösségben gondolkodni, és nem elmenekülni a cselekvés felelőssége elől!” – írja a Szülői Hang.

Hozzáteszik: Szinte biztosra vehető, hogy a Belügyminisztérium fellebbezni fog, és így az eljárás másodfokon folytatódik. De addig se maradjunk tétlenek: ha még nem tetted, írd alá a petíciót a kompetenciamérések beszámítása és a gimnáziumi képzés elsorvasztása ellen! Vedd rá ismerőseidet is, hogy ők is írják alá, mert a kormány még nem mondott le a káros terveiről.