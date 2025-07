Pert nyertek az elbocsátott tanárok

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

„Fontos számunkra, hogy bírósági ítélet is megerősíti, hogy a tankerület igazságtalanul, önkényesen és törvényellenesen bocsátotta el a jogaiért kiálló pedagógusokat” – mondta Zeller Judit, a TASZ Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának szakértője. A másodfokú ítélet ellen már nincs helye fellebbezésnek, a tankerület legfeljebb rendkívüli jogorvoslattal élhet a Kúrián.

A TASZ kiemelte, a tankerület azt sem tisztázta, hogy miért pont a pert megnyerő két tanárt bocsátották el, miközben más tanárok is részt vettek a polgári engedetlenségben. A bíróság ezt a szempontot helyezte a középpontba. A perben a tankerület nem tudta igazolni, hogy a két elbocsátott pedagógusnak lett volna a legtöbb mulasztott órája. Voltak, akik náluk többet mulasztottak, ám ha az ő esetükben nem állapított meg a tankerület „jelentős mértékű” kötelezettségszegést, akkor nem hivatkozhat erre a két perelő tanár elbocsátásának okaként sem.

Visszaélt a Belső-Pesti Tankerület azzal a jogával, hogy a dolgozóit lényeges kötelezettségszegés esetén azonnali hatállyal felmentheti, amikor elbocsátott két gimnáziumi tanárt a polgári engedetlenségi mozgalomban való részvételükért – ezt mondja ki a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete, amelyről a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) számolt be.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!