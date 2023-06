Pintér Sándor a hétfői tüntetés után nyújtja be a státusztörvényt

Nem lesz túl nyugalmas a nyári szünetük a pedagógusoknak, ugyanis ma nyújtja be a Belügyminisztérium a parlament elé a státusztörvényt. A sokak által csak bosszútörvénynek nevezett dokumentum ellen március óta tüntetnek a tanárok, diákok, szülők és támogatóik, a tüntetések pedig többször erőszakba is fulladtak: a tüntetők és a rendőrök összecsaptak, a rendőrök pedig könnygázzal oszlatták a tüntetőket, többet közülük be is vittek. A pedagógus szakszervezetek és az ellenzéki pártok képviselői (akiket az utolsó találkozáskor találkozóra hívtak), további tárgyalásokban bíztak.

Több mint egy éve folynak a tüntetések. Fotó: Izsó Márton Artúr

Ehelyett ma azt közölte a Belügyminisztérium, hgoy az Országgyűlés elé kerül a pedagógusok új életpályájáról szóló törvénytervezet – írja a hvg.hu.

A belügy szerint „több hónapos, átfogó egyeztetést követően” nyújtják be kedden a törvény tervezetét.

A közleményből a kötelező baloldalazás sem maradhatott ki: „a tervezet körül a baloldal részéről gerjesztett öncélú politikai viták, a diákokat erőszakba forduló tüntetésekbe sodró megmozdulások miatt ismét leszögezzük: a pedagógusok béremelési programja már rég elindulhatott volna, ha a baloldal politikusai havi 5-6 millió forintért Brüsszelben nem akadályozzák, hogy Magyarország megkapja a jogosan járó uniós forrásokat, s így a magyar pedagógusok mihamarabb átlagosan havi 800 ezer forintot keressenek” – írták.

A státusztörvény tervezetét a belügy március másodikán tette közzé társadalmi egyeztetésre, állításuk szerint összesen húsz alkalommal egyeztettek a szakmai és az érdekképviseleti szervezetekkelés az országgyűlési ellenzéki pártokkal is, a szakszervezetek szerint azonban a törvénytervezet még így is nagyon távol van attól, hogy a pedagógusok számára valóban elfogadható legyen. „Az egyeztetés során beérkezett érdemi javaslatok jelentős részét befogadtuk” – áll a közleményben.