Pintér Sándorék az óvodai rendszer megváltoztatását is levették a napirendről

Arról is írtak, hogy az óvodák elvesztették autonómiájukat a tekintetben, hogy megítéljék, melyik gyermek iskolaérett. Ehelyett olyanok döntenek a gyerekek sorsáról, akik nem ismerik őket, és csak dokumentumok, számadatok alapján ítélik meg a fejlettségi szintjüket. Ráadásul az eddigi vegyes csoportokat így meg kéne bontani – ezzel együtt még több óvodapedagógust alkalmazni vagy a többi csoportot is átalakítani –, ami még károsabb lenne.

Ahogy a kompetenciamérés érdemjegyre váltását, úgy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ezt is megalapozatlannak és kifejezetten károsnak ítélte meg. Véleményük szerint ezek nem segítenék az óvodás gyermekek iskolára való felkészülését, sőt, kifejezetten gyermekellenesek, ugyanis pont az utolsó évükben szakítanák ki őket a megszokott, biztonságot nyújtó környezetükből, közösségükből.

Pintér Sándor kompetenciaméréssel kapcsolatos rendelettervezete után pár nappal később Orbán Viktor miniszterelnök is benyújtott egy közoktatással kapcsolatos tervezetet , amely arról szólt, hogy a következő évtől iskolába készülő gyerekeket egy külön felkészítő csoportba helyeznék, „hogy a gyermekek érzelmi, szociális és értelmi képességei az iskolakezdéshez szükséges szintre fejlődjenek, biztosítva számukra a stabil alapokat a későbbi tanulmányi sikerekhez”. Mindezt azokban az intézményekben, ahol két csoportnál több van az óvodában.

Ez kísértetiesen ugyanaz a válasz, amit most Rétvári Bence adott Vadai Ágnes kérdésére.

Pintér Sándor belügyminiszter február 18-án terjesztett be egy rendelettervezetet arról, hogy ezentúl osztályzatokra váltanák a kompetenciamérések eredményét, amely beleszámítana az év végi jegyekbe és a középfokú felvételikbe is. Március 1-jén kellett volna életbe lépnie a rendeletnek, ám ez mégsem történt meg. A Belügyminisztérium ugyanis kijelentette : egyelőre mégsem fogják osztályozni a kompetenciaméréseket.

