Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p
Oktatás Közbeszerzés Oktatás

Pintér Sándorék még több konténeriskolát húznak fel

Kormos Olga
Kormos Olga

Iskolafelújítás- vagy bővítés helyett hol kevesebbet, hol többet költ a Belügyminisztérium konténertantermek telepítésére és bérlésére. Aláírták a legújabb szerződést a régi-új építtetővel. 

Lassan bevett szokássá válik, hogy konténerekkel bővíti az iskolákat a kormány, ahol szűkösek vagy leromlott állapotúak az oktatási intézmények. Egyértelmű, hogy a konténerek megvásárlása és telepítése olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb az államnak, mint egy új iskola felépítése vagy a meglévő épület felújítása – sokan mégis nehezményezik, hogy a tanulóknak és a pedagógusoknak vajon milyen érzés bádog tanteremben tanulni és tanítani.

Épp szeptember 1-jén, az új tanév első napján tették közzé, hogy az állami iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ ismét konténertantermeket vásárol.

Ám míg a kormány tavaly még csak 13 településre rendelt konténertantermeket 1 milliárd forintért, további 5 helyszínt pedig opcióként jelölt meg a szerződésben (erről az Átlátszó írt tavaly),

addig idén pedig már 25 helyszínre (+ 3 opciós településre), 16 darab különböző konténertípust, azaz 214 konténer-elemet vásárol bérleti konstrukcióval –  mintegy 2 milliárd forint értékben, egész pontosan 1 991 077 968 forintért – ez már a Közbeszerzési Értesítőből derült ki.

Az őrbottyáni új konténer tantermek
Az őrbottyáni új konténer tantermek
Fotó: Facebook

2024-ben Orbán Viktor 4 milliárd forintot irányzott elő konténeriskolákra, pedig már akkor is számtalan helyen húztak fel átmeneti tantermeket. Idén pedig az 1127/2025. (IV. 22.) kormányhatározat mondta ki, hogy haladéktalanul intézkedni kell egyes köznevelési intézmények férőhelybővítéséről, méghozzá konténertantermek beszerzéseivel. 

Ezért idén a 2025. áprilisi 22-i Magyar Közlönyben Orbán Viktor a közbeszerzési eljárás díját is tartalmazó 1 742 344 594 forint többletforrásról, valamint a mobil tantermekhez szükséges 733 873 781 forint bérleti díjról döntött a Klebelsberg Központ javára -

tehát idén közel 2,5 milliárd forint erre megy el a központi költségvetésből.

Ezért a pályázatot gyorsított eljárásban június 30-án ki is írták, augusztus 18-án pedig meg is állapodtak 36 hónapra. A közbeszerzést ismét a KR Építő Kft. nyert meg a GS Generál Kft.-val közös ajánlatával. A másik pályázó, az Inox-Therm Kft. pályázatát érvénytelenné nyilvánították. Tavaly egy osztrák cég ajánlata lett hasonló módon érvénytelen.

Küldtünk kérdést a Belügyminisztériumnak, hogy miért van szükség újabb konténeriskolák felállítására, s jelenleg hány ilyen tanteremben folyik oktatás, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Rétvári Bence belügyminisztériumi államtitkár egyébként 2023-ban Mellár Tamás országgyűlési képviselő kérdésére azt közölte, hogy akkor 119 konténertanterem volt használatban az állami tankerületi központoknál. A gyerekeknek persze nem túl kényelmes és barátságos egy tágas iskolaépület helyett fémdobozokban ülniük és tanulniuk, de Rétvári akkor hozzátette: szerinte ez teljesen rendben van.

A most megrendelt konténeriskolák között van egyébként szaniterekkel ellátott 3 és 2 és 1 tantermes, de akad közte akadálymentes is, s van, ahol már meglévő konténeriskolára építenek rá  emeletet. A szerződés szerint a 36 hónap alatt kerül sor a konténerek telepítésére, valamint a futamidő végén azok megvételére.

Bár a közbeszerzési dokumentum nem részletezi az újabb helyszíneket, a Magyar Közlöny április 22-i száma ezeket a településeket említi meg, ahol ideiglenes férőhelybővítés szükséges mobiltantermek telepítésével és bérlésével:

Albertirsa, Sárkeresztúr, Esztergom, Budakeszi, Budajenő, Diósd, Herceghalom, Vámosszabadi, Mindsztent, Hódmezővásárhely, Szegvár, Jászfelsőszentgyörgy, Ballószög, Lakitelek, Mátészalka, Monor, Vaszar, Bő, Gyöngyösfalu, Gárdony, Szemere, Dunaharaszti, Vértesszőlős, Tahitótfalu, Vácrátót, Pomáz.

A közbeszerzés nyertese, a KR Építő Kft. bevételei meseszerűen alakultak az elmúlt években, ugyanis három év alatt nettó bevétele közel ötszörösére nőtt. 2022-ben még 280,3 milliós, 2023-ban 647 milliós, míg tavaly már 1,6 milliós forgalmat produkált. A vállalkozás nyeresége követte a tendenciát: a 2023-as 22,3 millió forint helyett 2024-ben már 301,2 millió tiszta nyeresége maradt.

Őrbottyánba egyébként 2022 tavaszán egy 24 osztályos új iskolát ígért a kormány, de „a rezsicsökkentés megvédése és a háború” miatt sok más fejlesztéshez hasonlóan ezt az építkezést is lefújták két évvel ezelőtt. A cég közösségi oldalán 2025 februárjában arról írt, hogy 4 tantermes konténeriskolát húztak fel – minden bizonnyal az elmaradt beruházás kompenzálásaként.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Üzentek a kormánynak: a magyarországi családoknak adják az iskolakezdési támogatást!

Üzentek a kormánynak: a magyarországi családoknak adják az iskolakezdési támogatást!

Olvasói szavazásunk eredménye érdekesen alakult.

Magániskolai körkép – hol mennyit kell fizetni a karrierért?

Hol tanuljon a gyerek? Manapság ez fogós kérdés, régen vita sem volt róla: abban az iskolában, ahová lakhely szerint tartozik. Ma itt is a pénz beszél, de azért hasznosabb, ha előbb körül nézünk a piacon és érdeklődünk a részletek felől. No nem most, tanévkezdetkor, hanem valamikor tavasszal.

Pótfelvételi: kiderült, hogy kiket vettek fel a felsőoktatásba

Pótfelvételi: kiderült, hogy kiket vettek fel a felsőoktatásba

Minden második hallgató vidéki egyetemen tanulhat.

Maruzsa Zoltán és Rétvári Bence szerint is csodás a magyar oktatás helyzete

Maruzsa Zoltán és Rétvári Bence szerint is csodás a magyar oktatás helyzete

Háromezerrel több tanár, az iskolaőrök pedig szolgálnak és védenek.

Perre megy az ideológiai okok miatt kirúgott egyetemi oktató

Perre megy az ideológiai okok miatt kirúgott egyetemi oktató

Ő volt az egyetlen áldozata az „átszervezésnek”.

Szavazzon! Mennyire megterhelő az iskolakezdés a családnak?

Szavazzon! Mennyire megterhelő az iskolakezdés a családnak?

Indul a 2025-26-os tanév.

Még a gatyájuk is rámehet a szülőknek az iskolakezdésre

Még a gatyájuk is rámehet a szülőknek az iskolakezdésre

A Bank360 számításai szerint az írószerek, füzetek, egyéb felszerelések, illetve a laptop vagy tablet beszerzése 200 ezer forintba is kerülhet a nyár végén.  

A pedagógusok több, mint fele használja már az AI-t

Egyre több hazai egyetem indít mesterséges intelligencia (AI) képzést többszázezer forintért, miközben már az általános és a középiskolákban is szinte mindennapossá válik a ChatGPT használata mind a diákok, mind a tanárok körében.

Sokan felmondtak az Oktatási Hivatalnál

Százhúsz dolgozó mondott fel az Oktatási Hivatalban 2025 első félévében.

Ezt nem ússzák meg a magyar családok olcsón – akár 100 ezres kiadás is lehet

Drága az iskolakezdés.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168