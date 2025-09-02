Pintér Sándorék még több konténeriskolát húznak fel

Lassan bevett szokássá válik, hogy konténerekkel bővíti az iskolákat a kormány, ahol szűkösek vagy leromlott állapotúak az oktatási intézmények. Egyértelmű, hogy a konténerek megvásárlása és telepítése olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb az államnak, mint egy új iskola felépítése vagy a meglévő épület felújítása – sokan mégis nehezményezik, hogy a tanulóknak és a pedagógusoknak vajon milyen érzés bádog tanteremben tanulni és tanítani.

Épp szeptember 1-jén, az új tanév első napján tették közzé, hogy az állami iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ ismét konténertantermeket vásárol.

Ám míg a kormány tavaly még csak 13 településre rendelt konténertantermeket 1 milliárd forintért, további 5 helyszínt pedig opcióként jelölt meg a szerződésben (erről az Átlátszó írt tavaly),

addig idén pedig már 25 helyszínre (+ 3 opciós településre), 16 darab különböző konténertípust, azaz 214 konténer-elemet vásárol bérleti konstrukcióval – mintegy 2 milliárd forint értékben, egész pontosan 1 991 077 968 forintért – ez már a Közbeszerzési Értesítőből derült ki.

Az őrbottyáni új konténer tantermek

Fotó: Facebook

2024-ben Orbán Viktor 4 milliárd forintot irányzott elő konténeriskolákra, pedig már akkor is számtalan helyen húztak fel átmeneti tantermeket. Idén pedig az 1127/2025. (IV. 22.) kormányhatározat mondta ki, hogy haladéktalanul intézkedni kell egyes köznevelési intézmények férőhelybővítéséről, méghozzá konténertantermek beszerzéseivel.

Ezért idén a 2025. áprilisi 22-i Magyar Közlönyben Orbán Viktor a közbeszerzési eljárás díját is tartalmazó 1 742 344 594 forint többletforrásról, valamint a mobil tantermekhez szükséges 733 873 781 forint bérleti díjról döntött a Klebelsberg Központ javára -

tehát idén közel 2,5 milliárd forint erre megy el a központi költségvetésből.

Ezért a pályázatot gyorsított eljárásban június 30-án ki is írták, augusztus 18-án pedig meg is állapodtak 36 hónapra. A közbeszerzést ismét a KR Építő Kft. nyert meg a GS Generál Kft.-val közös ajánlatával. A másik pályázó, az Inox-Therm Kft. pályázatát érvénytelenné nyilvánították. Tavaly egy osztrák cég ajánlata lett hasonló módon érvénytelen.

Küldtünk kérdést a Belügyminisztériumnak, hogy miért van szükség újabb konténeriskolák felállítására, s jelenleg hány ilyen tanteremben folyik oktatás, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Rétvári Bence belügyminisztériumi államtitkár egyébként 2023-ban Mellár Tamás országgyűlési képviselő kérdésére azt közölte, hogy akkor 119 konténertanterem volt használatban az állami tankerületi központoknál. A gyerekeknek persze nem túl kényelmes és barátságos egy tágas iskolaépület helyett fémdobozokban ülniük és tanulniuk, de Rétvári akkor hozzátette: szerinte ez teljesen rendben van.

A most megrendelt konténeriskolák között van egyébként szaniterekkel ellátott 3 és 2 és 1 tantermes, de akad közte akadálymentes is, s van, ahol már meglévő konténeriskolára építenek rá emeletet. A szerződés szerint a 36 hónap alatt kerül sor a konténerek telepítésére, valamint a futamidő végén azok megvételére.

Bár a közbeszerzési dokumentum nem részletezi az újabb helyszíneket, a Magyar Közlöny április 22-i száma ezeket a településeket említi meg, ahol ideiglenes férőhelybővítés szükséges mobiltantermek telepítésével és bérlésével:

Albertirsa, Sárkeresztúr, Esztergom, Budakeszi, Budajenő, Diósd, Herceghalom, Vámosszabadi, Mindsztent, Hódmezővásárhely, Szegvár, Jászfelsőszentgyörgy, Ballószög, Lakitelek, Mátészalka, Monor, Vaszar, Bő, Gyöngyösfalu, Gárdony, Szemere, Dunaharaszti, Vértesszőlős, Tahitótfalu, Vácrátót, Pomáz.

A közbeszerzés nyertese, a KR Építő Kft. bevételei meseszerűen alakultak az elmúlt években, ugyanis három év alatt nettó bevétele közel ötszörösére nőtt. 2022-ben még 280,3 milliós, 2023-ban 647 milliós, míg tavaly már 1,6 milliós forgalmat produkált. A vállalkozás nyeresége követte a tendenciát: a 2023-as 22,3 millió forint helyett 2024-ben már 301,2 millió tiszta nyeresége maradt.

Őrbottyánba egyébként 2022 tavaszán egy 24 osztályos új iskolát ígért a kormány, de „a rezsicsökkentés megvédése és a háború” miatt sok más fejlesztéshez hasonlóan ezt az építkezést is lefújták két évvel ezelőtt. A cég közösségi oldalán 2025 februárjában arról írt, hogy 4 tantermes konténeriskolát húztak fel – minden bizonnyal az elmaradt beruházás kompenzálásaként.