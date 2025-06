Pintér Sándorék új rendelettervezettel lepték meg a tanárokat

Felkerült a kormány honlapjára Pintér Sándor belügyminiszter új, több jogszabályt is módosító rendelettervezete, amely jelentős változásokat hozna a köznevelésben. A társadalmi egyeztetésre július 3-ig van lehetőség – a javaslatokat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is támogatja – szúrta ki a 24.hu.

A javaslat szerint az Oktatási Hivatal ellenőrzési jogköre például bővülne.

A hivatal a jövőben mesterpedagógus szaktanácsadókat is kirendelhetne iskolákba, akár egy-egy pedagógus vagy intézményvezető mellé, amennyiben úgy ítéli meg, hogy segítségre van szükség.

A rendelettervezet bővítené a közösségi szolgálat keretében végezhető tevékenységek körét is: ezentúl a véradás is beleszámítana az iskolai közösségi szolgálatba, amit a diákoknak kötelező teljesíteniük az érettségihez. Változna az Arany János Program is, amelynek célja, hogy segítse a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bejutását a középiskolákba. A módosítás célja a beiskolázás egyszerűsítése és hatékonyabb támogatása.

Nyári szünidőre való olvasmány

Fotó: MTI

A teljesítményértékelés is változhat

Több területen is változás jöhet, például az intézmények elnevezésében, működési szabályaiban, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat nyújtó intézmények működésében.

Az egyik fontos új előírás: minden iskolában lennie kell egy felelős személynek, aki az intézmény biztonságos működését garantálja abban az időszakban, amikor gyerekek, tanulók tartózkodnak ott. Ez lehet az igazgató, a helyettese, vagy – ha ők épp nem elérhetők – a házirendben kijelölt másik dolgozó.

Változnak az iskolai ellenőrzések szabályai is. Az Oktatási Hivatal nemcsak a tanulmányi eredményeket vizsgálja majd, hanem az elmúlt öt év országos méréseinek eredményeit és az ezekre adott intézményi reakciókat is. Óvodák esetében az eszközellátottságot és a pedagógiai program megvalósítását is ellenőriznék.

Ha egy intézmény az ellenőrzés során gyenge – 70 százalék alatti – értékelést kap, a hivatal szaktanácsadót küldhet ki a fejlesztés segítésére.

Kapcsolódó cikk A Kossuth téren fog akciózni a Pedagógusok Szakszervezete A Pedagógusok Szakszervezete bejelentést tett.

Pintér Sándor egy év után máris változtatna a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló tavalyi rendeleten is. Az új szabályozás szerint a vezető nemcsak a pedagógus önértékelését, hanem saját tapasztalatait is figyelembe veheti az értékelés alatt, és ezek alapján állapítja meg az illető teljesítményét. Az értékelt dolgozók az értékelés után öt munkanapon belül észrevételt is tehetnek, amit az eljáráshoz csatolni kell.

A rendelet várhatóan 2026. január 1-jén lépne hatályba.