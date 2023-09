Pintér Sándorék utasítására dolgozatot írattak a tankerületek az iskolaigazgatókkal

Augusztus végén, a tanévnyitás előtti értekezleten feleletválasztós tesztben vizsgáztatta a státusztörvényből a tankerületi igazgatókat a Belügyminisztérium (BM). Ekkor a tankerületi vezetőknek kiadták, hogy szeptember 15-ig tájékoztassák az iskolaigazgatókat és a pedagógusokat az új szabályokról (annak ellenére, hogy akkor még nem jelent meg a Magyar Közlönyben a részleteket szabályozó végrehajtási rendelet).

Most viszont a hvg.hu úgy értesült, hogy a BM azt is kiadta a tankerületi vezetőknek, hogy most az iskolaigazgatókat teszteljék le, mennyire vannak tisztában a státusztörvénnyel.

A lap több olyan iskolaigazgatóval is beszélt, akik már túl vannak ezen teszten, amit nem egy egyszerű, feleletválasztós kérdéssorként, sokkal inkább egy klasszikus dolgozatként jellemeztek.

Fotó: Depositphotos

Volt, ahol hiányzó szavakat kellett beírni, máshol konkrét példák szerepeltek a tesztben, és azt kellett kifejtős válaszban megírni, hogy az adott esetben hogyan alkalmaznák a jogszabályokat. A részletes feladatokat a lapnak nem akarták elmesélni, nehogy beazonosíthatóvá váljanak.

Arról megoszlanak a véleményei, hogy mennyi értelme volt ennek a tesztnek.

Volt olyan intézményvezető, aki arról beszélt, hogy szerinte a tankerületnek az volt a célja, hogy így oldja a hangulatot, és kifejezetten hasznosnak találta, hogy a kollégáival együtt átbeszélhették az új szabályok alkalmazását. Náluk ugyanis úgy nézett ki a teszt, hogy előbb mindenki megpróbált magától válaszolni, aztán ezeket a válaszokat „önellenőrzéssel”, közös megbeszélés alapján javították. A kérdéssorokat pedig nem szedték be, vagyis szerinte „senkit nem fognak a végén a szőnyeg szélére állítani amiatt, hogy mit tudott és mit nem”.

Más arról számolt be, hogy még a tankerület igazgatója is megalázónak érezte, hogy dolgozatot kell íratni az alá tartozó iskolaigazgatókkal.

Náluk nem szóltak előre, hogy tesztelni fogják a státusztörvény ismeretét, de amikor kiderült, hogy mi az értekezlet apropója, akkor az igazgatók „fejlett humorérzékkel és kooperatív megoldási módokkal” vették az írásbeli számonkérést.

Volt, ahol a kitöltött kérdéssorokat begyűjtötték, ott az érintett igazgatók azt feltételezik, hogy a Belügyminisztérium fogja ellenőrizni a válaszaikat, de hogy ebből mi következik, azt nem tudják.