Pontszám-trükközésre panaszkodnak a pedagógusok

Először értékelték új rendszer szerint a pedagógusok teljesítményét: a 100 pontos skálán 80 ponttól számít valaki kiemelkedőnek, 50–79 pont között átlagosnak, 50 pont alatt fejlesztendőnek. A kiemelkedő minősítéssel havi bruttó 20 ezer forint átlagos, akár 60 ezres pluszjuttatás is járhat. A Népszava szerint több tanár is azt tapasztalta: tantestületen belül sokan 79 pontot kaptak, mert a tankerületi központok „arányosításra” utasították az igazgatókat, így korlátozva a kiemelkedő értékelések számát. Egy pedagógus azt is jelezte, először 80 pontot kapott, majd később 79-re módosították az értékelését.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) több panasz is érkezett. Nagy Erzsébet ügyvivő elmondta: volt, ahol többen 78–79 pontot kaptak, míg egy, az igazgatóval jó kapcsolatban lévő kolléga 98 pontot. Egy iskolaigazgató szintén úgy vélte, „kvóta” szabhatja meg, hányan lehetnek kiemelkedők.

A Klebelsberg Központ kérdésre csak annyit közölt: az értékelés a munkáltató hatásköre. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke etikátlannak nevezte a pontszámok utólagos csökkentését, és mindenkit arra biztatott, hogy szóban és írásban is jelezze, ha nem ért egyet az értékeléssel.