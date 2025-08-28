Pótfelvételi: kiderült, hogy kiket vettek fel a felsőoktatásba

Az idei pótfelvételi eljárásban 11 320-an nyertek felvételt a felsőoktatásba, így idén 107 360 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte: immár harmadik éve százezer felett van az éves hallgatói létszám, és minden második hallgató vidéki egyetemen tanulhat. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: a vidéki egyetemek valódi térségi központokká erősödtek, megszűnt a főváros „elszívó hatása”.

Az idei felvételi eljárásban 77 797-en állami ösztöndíjasként kezdik meg tanulmányaikat, 29 563-an pedig önköltséges képzésen tanulnak. A legnépszerűbb képzési terület a műszaki-informatikai, ezt követik a gazdaságtudományok, a harmadik helyen a pedagógusképzés áll – ismertette.

