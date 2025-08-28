1p
Oktatás Egyetemek

Pótfelvételi: kiderült, hogy kiket vettek fel a felsőoktatásba

mfor.hu

Minden második hallgató vidéki egyetemen tanulhat.

Az idei pótfelvételi eljárásban 11 320-an nyertek felvételt a felsőoktatásba, így idén 107 360 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte: immár harmadik éve százezer felett van az éves hallgatói létszám, és minden második hallgató vidéki egyetemen tanulhat. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: a vidéki egyetemek valódi térségi központokká erősödtek, megszűnt a főváros „elszívó hatása”.

Az idei felvételi eljárásban 77 797-en állami ösztöndíjasként kezdik meg tanulmányaikat, 29 563-an pedig önköltséges képzésen tanulnak. A legnépszerűbb képzési terület a műszaki-informatikai, ezt követik a gazdaságtudományok, a harmadik helyen a pedagógusképzés áll – ismertette.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Maruzsa Zoltán és Rétvári Bence szerint is csodás a magyar oktatás helyzete

Maruzsa Zoltán és Rétvári Bence szerint is csodás a magyar oktatás helyzete

Háromezerrel több tanár, az iskolaőrök pedig szolgálnak és védenek.

Perre megy az ideológiai okok miatt kirúgott egyetemi oktató

Perre megy az ideológiai okok miatt kirúgott egyetemi oktató

Ő volt az egyetlen áldozata az „átszervezésnek”.

Szavazzon! Mennyire megterhelő az iskolakezdés a családnak?

Szavazzon! Mennyire megterhelő az iskolakezdés a családnak?

Indul a 2025-26-os tanév.

Még a gatyájuk is rámehet a szülőknek az iskolakezdésre

Még a gatyájuk is rámehet a szülőknek az iskolakezdésre

A Bank360 számításai szerint az írószerek, füzetek, egyéb felszerelések, illetve a laptop vagy tablet beszerzése 200 ezer forintba is kerülhet a nyár végén.  

A pedagógusok több, mint fele használja már az AI-t

Egyre több hazai egyetem indít mesterséges intelligencia (AI) képzést többszázezer forintért, miközben már az általános és a középiskolákban is szinte mindennapossá válik a ChatGPT használata mind a diákok, mind a tanárok körében.

Sokan felmondtak az Oktatási Hivatalnál

Százhúsz dolgozó mondott fel az Oktatási Hivatalban 2025 első félévében.

Ezt nem ússzák meg a magyar családok olcsón – akár 100 ezres kiadás is lehet

Drága az iskolakezdés.

Ilyen is van: rekord született a felsőoktatásban

Elképesztő, mi történt a felsőoktatásban

Minden eddiginél többen adták be a jelentkezésüket a magyar egyetemekre és főiskolákra a pótfelvételi eljárás során.

Saját rokonát neveztette ki a Szegedi egyetem dékánja

Saját rokonát neveztette ki a Szegedi egyetem dékánja

Nem is volt pályázat.

Az egyetemisták régi vágyát teljesítette a kormány

Valamivel nagyon nem voltak elégedettek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168