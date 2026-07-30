Pótfelvételivel augusztus 7-ig még lehet jelentkezni a felsőoktatásba

Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre; pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba – közölte az Oktatási Hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben alap-, mester-, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket.

A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni (ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít) a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételiben 2026. augusztus 7-én éjfélig.