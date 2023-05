Precedensértékű bírói ítélet született Kásler Miklós pedagógusokat megkárosító rendeletéről

2022 elején, a Covid-járvány lecsengésekor még Kásler Miklós volt az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) vezetője. Hivatali ideje végén kiadott egy határozatot, mely rendkívül sok pedagógust hozott hátrányos helyzetbe. Többek között felülírta a Mesterpedagógus fokozatba soroltak óraszámára vonatkozó hatályos rendelkezéseket.

A PDSZ ügyvédje, dr. Nyitrai Károly már akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendelettel rengeteg pedagógust megkárosított a munkáltató, ezért a többletórákat a rendkívüli munkaidő szabályai szerint ki kell fizetni.

Nagy jelentőségű bírói ítélet született.

Az ominózus, Kásler-féle határozat arról rendelkezett, hogy a Mesterpedagógus besorolású pedagógusoknak akár heti 20 tanórai foglalkozás megtartása is elrendelhető. A PDSZ már akkor tiltakozott a jogsértő határozat ellen. Miniszteri határozattal ugyanis még a felhatalmazási törvény alapján sem lehet jogszabályt felülírni.

Most egy olyan precedensértékű jogerős ítélet született a Győri Ítélőtáblán, amely országos hatással bírhat. Egy Vas megyei pedagógusnak ugyanis utólagosan megítélték a 178 ezer forintnyi túlórapénzét, sőt, a Szombathelyi Tankerületi Központ nemcsak ezt az összeget, hanem a 180 ezer forintos perköltséget is fizeti – írja a Nyugat.hu.

A PDSZ szerint a per alapját képező EMMI-határozat már annak idején is nagy felháborodást váltott ki, s már akkor közzétettek egy jogi állásfoglalást, amelynek lényege, hogy törvénytelen a mesterpedagógusoknak heti 18-nál több órát előírni. Nyitrai Károly, a PDSZ ügyvédje – aki szerint 2022 januárja óta ezres nagyságrendben is érinthette a mesterpedagógusokat a hátrányos rendelet – a győri ítélettel kapcsolatban kijelentette:

„Nagyon jó visszacsatolás, hogy egy ilyen egyéni érdeksérelmet a munkaügyi bíróság orvosolni tudott.”

Ugyanakkor bármennyire is precedens értékűnek tűnik a mostani ítélet, Nyitrai arra számít, hogy a tankerületek maguktól nem fognak fizetni, és a tanároknak szinte biztos, hogy munkaügyi pereket kell indítaniuk.

Ezért a PDSZ arra figyelmeztet valamennyi mesterpedagógust, hogy a heti 18 óra felett 2022. január 1. óta ki nem fizetett foglalkozásaik, óráik ellenértékét követelhetik – és segítenek nekik a felszólítás megfogalmazásában. A kifizetés elmaradása esetén ugyanis akár a rendkívüli lemondás jogát is gyakorolhatják.

A PDSZ ügyvédjénél egyébként egyre többen jelentkeznek a rendkívüli lemondás kezdeményezésével. A pedagógus szakszervezet mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkáltatók peres eljárás nélkül is kifizessék a többletmunkáért járó bért.

Arra viszont külön felhívják a figyelmet, hogy ha ez mégsem valósul meg, fontos, hogy még a státusztörvény hatályba lépése előtt beadják az érintettek követeléseiket, mert – ahogy a PDSZ fogalmaz – a státusztörvényt az eddigi ítéletek alapján úgy írták meg, hogy lehetőleg ne kelljen a munkáltatónak a túlmunkát kifizetni.