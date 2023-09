Randevúzik-e Orbán Viktor a diákokkal péntek este fél 8-kor?

„Nekem annak idején még olyan matek- és kémiatanárom tudott lenni, hogy bár közöm nem volt ezekhez a tárgyakhoz, elhittem, hogy van közöm, és elhittem, hogy lehetek bármi. Aztán nem lettem bármi, de akár lehetnék. És ennél fontosabbat nem tud adni egy tanár a gyerekeknek” – mondja Kemény Zsófi költő, slammer az Egységes Diákfront pénteki videóüzenetében.

„Az utóbbi időben rengeteget gondolkozom azon, hogy mi formált azzá, aki vagyok, és mindig ugyanarra jutok vissza. Legtöbbet az iskoláimnak, az iskolai közösségeimnek és természetesen a tanáraimnak köszönhetek. Nem szabad hagyni, hogy az oktatást lezüllesszék. Fogjunk össze és ne hagyjuk, hogy ez tényleg megtörténjen!” – teszi hozzá Karafiáth Orsolya író, költő, publicista.

„Van egy tizenkét éves gyerekem, az édesanyám pedagógus volt. De nemcsak miattuk megyek el a mai tüntetésre, hanem azért, hogy ne csak elszenvedői legyünk a magyar oktatásban és körülötte, hanem tegyünk is érte valamit. Gyere el te is!” – invitál ugyanebbe a kamerába nézve Péterfy Bori énekes- és színésznő.

Bár a péntek reggeli interjúban nem tért ki arra Orbán Viktor, hogy az estéje mivel telik, az Egyéges Diákfront a miniszterelnököt is várja az eseményre. Neki címzett nyílt levelükben ezt írták:

A diákok célja, hogy elmondhassák a tapasztalataikat, ötleteiket, követeléseiket, ugyanakkor Orbán Viktor véleményére is kíváncsiak.

„Szeretnénk dialógust kezdeményezni Önnel, mivel erre a korábbiakban mindenféle próbálkozásunk ellenére sem adott lehetőséget. Ha nem tudná, az elmúlt egy évben mindent megpróbáltunk, hogy végre meghalljon minket a kormány. Szolidarítottunk, ülősztrájkoltunk, virrasztottunk. Fiatalok és idősek tömegei álltak mellénk. Számos alkalommal gyűltünk össze a Karmelitánál, a Parlament előtt vagy épp a FIDESZ-székháznál” – szól a levél.

A hosszú írás kitér arra is, hogy attól félnek, nem lesz a következő generációknak lehetősége tanulni és fejlődni. Rettegnek, hogy a kritikus gondolkozásnak nem lesz helye ebben az országban. Szoronganak a rájuk nehezedő stressztől. Féltik a pedagógusokat, mert jelenleg sem társadalmi, sem anyagi megbecsülésük nem egyezik azzal, amit megérdemelnének.

„Teremtsék meg a jogállamiság kereteit, hadd éljünk egy demokratikus, félelem nélküli világban! Tegyék lehetővé, hogy az alapvető emberi jogokkal rendelkezhessünk! Legyen a sztrájk alapjog, hogy elmondhassuk és kifejezhessük, ha valami nincsen rendben! Azonnali 50 százalékos béremelést a pedagógusoknak hazánk központi költségvetéséből! De nem csak a tanárok fizetésével van baj.”

A diákok rámutatnak, hogy mindenféle ellehetetlenítés ellenére is a békés és jogszerű demonstrációk hívei.

Elegünk van. Ezért kérjük most utoljára önt, hogy jelenjen meg szeptember 15-én, 19.30-kor az Alagút utca és az Attila út kereszteződésénél felállított színpadon és beszélgessen velünk! Esélyt kínálunk arra, hogy partnerként tekintsen azokra, akik a nemzet és az ország jövőjének érdekében változásokat szeretnének. Kérjük, senkit ne küldjön maga helyett, kizárólag önnel kívánunk beszélni, nyilvánosan. Várjuk jelentkezését, hogy a részletekről egyeztessünk. Mi biztos ott leszünk. Mert nekünk az oktatás bizony nemzeti ügy.”

A tüntetés miatt lezárásokra is kell számítani Budapesten. A tömeg az Elvis Presley térről a Margit hídon át a Kossuth térre megy. A beszédeket követően az oktatásért tüntetők a Fridays For Future klímatüntetéshez csatlakoznak, majd a Lánchíd budai hídfőjénél felállított színpad elé érkeznek, ahol koncertek is lesznek este.