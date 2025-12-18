2p
Rejtély, milyen metódus alapján kapják a pedagógusok a karácsonyi jutalmakat

A tanároknak utalt jutalom összege nem tűnik egységesnek, a vezetőknek szánt összegről pedig hallgat a Klebelsberg Központ.

A tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények munkatársai, a pedagógusok, a nevelést-oktatást segítő kollégák, valamint a más területen dolgozók is egységes elvek mentén kapnak többletjuttatást decemberben. Köszönjük egész éves munkájukat – közölte a Népszavával a tankerületekért felelős Klebelsberg Központ (KK), miután arról érdeklődtünk, idén számíthatnak-e a tankerületi intézményekben dolgozó pedagógusok valamilyen év végi jutalomra.

A lap azt követően kereste a KK-t, miután a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közzétette a Dunakeszi Tankerületi Központ levelét, amelyben az olvasható, hogy idén átlagosan bruttó 112 ezer forint az egy főre jutó, teljes munkaidős pedagógusoknak kiosztható jutalom, amelynek összege a munkaidő mértékével csökken.

A PDSZ Facebook-bejegyzéséhez azóta több száz pedagógus írt visszajelzést, amelyekből egyelőre az látszik, hogy

a jutalmazás nem tűnik egységesnek. 

Kapnak jutalmat, de a számítások kicsit homályosak
Fotó: DepositPhotos.com

Voltak, akik a fent leírtakhoz hasonlóan bruttó 112 ezer forintos jutalomról számoltak be, de olyan is volt, aki bruttó 120 ezer forintról írt. Volt olyan nevelést-oktatást közvetlenül segítő (noks) iskolai dolgozó, aki arról írt, hogy a noksokok (mint az iskolatitkárok, rendszergazdák, könyvtárosok) 49 ezer forintot kapnak utalvány formájában, a technikai dolgozók (portások, karbantartók) pedig 29 ezer forintot. Sokan viszont azt jelezték, hogy semmilyen értesítést nem kaptak év végi jutalmakról, sőt volt, aki arról is írt, hogy a közös tantestületi karácsonyi ebéd költségeit is a pedagógusoknak kellett összedobniuk.

A KK a lapnak nem adott részletesebb tájékoztatást a pedagógusok által jelzett eltérésekkel kapcsolatban. Érdeklődtek mind a 60 tankerületi központnál is, de ők sem reagáltak a kérdésre. A KK-tól a Népszava szerette volna megtudni azt is, hogy a tankerületi vezetők is számíthatnak-e év végi jutalmazásra, de erre sem kapott választ. 

Mint ismeretes, 2022-ben a 60 központ vezetője fejenként 1-2,5 millió forint motivációs elismerésben részesült (ez csak később, a momentumos Tóth Endre adatigénylése nyomán derült ki).

