5p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Oktatás Ausztria Egyetemek Pintér Sándor

Rekordon a külföldön tanuló magyarok száma

mfor.hu

A többség a magyarországi politikai és társadalmi környezet miatt döntött más ország egyeteme mellett. A legnépszerűbb célország: Ausztria – derül ki az Engame Akadémia adataiból.

A többség a magyarországi politikai és társadalmi környezet miatt döntött más ország egyeteme mellett. A legnépszerűbb célország: Ausztria – derül ki az Engame Akadémia adataiból.

A szeptemberben indult tanévben rekordot döntött a külföldön tanuló magyar diákok száma. A középiskolás diákok mentorálásával és felvételire való felkészítésével foglalkozó Engame Akadémia adatai szerint 18 391 fiatal jár más ország egyetemeire. Ez a szám 2017-ben még 14 ezer fő körül volt, ami 30 százalékos emelkedést jelent hét év alatt – számol be róla a Népszava.

A növekedés azért is meglepő, mert ezzel párhuzamosan a magyar felsőoktatási intézményekben is emelkedett a felvettek száma, idén a több mint 129 ezer jelentkezőből 95,9 ezret vettek fel. Összességében a külföldön tanulók aránya a teljes magyar felsőoktatási hallgatói populációban 7 százalék körül alakul, vagyis minden tizennegyedik magyar egyetemista külföldön tanul.

Az akadémia idén tavasszal arról is végzett egy kutatást 504 külföldi felsőoktatási intézményben tanuló vagy már végzett diák körében, hogy mi motiválta őket a döntésük meghozatalakor. Ebből az derült ki, hogy 48,8 százalékuk a magyarországi politikai és társadalmi környezet miatt döntött más ország egyeteme mellett. 36 százalékuk a külföldi diplomával elérhető munkalehetőségeket, 33 százalékuk a magyar felsőoktatás színvonalát, 29 százalék a magyar képzések szemléletét, módszereit jelölte meg okként. Emellett harmaduk a kalandvágyat és közel ugyanennyien a magyar megélhetési körülményeket is megnevezték döntésük egyik katalizátoraként.

Ausztria a legvonzóbb célpont a külföldre vágyó magyar diákok számára
Ausztria a legvonzóbb célpont a külföldre vágyó magyar diákok számára
Fotó: Depositphotos

Hollandia előretört, a Brexit betett a briteknek

Mint azt Nádas Rita, az Engame Akadémia oktatási vezetője elmondta, a magyar diákok célországai között jelentős átrendeződés figyelhető meg az elmúlt években.

A legnépszerűbb ország a magyar diákok körében a földrajzi közelségnek, stabil, kiszámítható közegnek és az ingyenességnek köszönhetően Ausztria, ahol 4218 magyar diák tanul. Nagyon előretört Hollandia, ahol jelenleg 3340 magyar tanul. A dobogón megtaláljuk még Németországot is, 3139 diákkal.

2020 óta az Egyesült Királyság felsőoktatását választó magyar diákok száma meredeken csökken, így már csak a negyedik legnépszerűbb ország, körülbelül 1500 tanulóval. A Brexit óta a megemelkedett tandíjak, a vízum- és bevándorlási szabályok szigorodása és a diákhitel lehetőségek megszűnése szinte lenullázta a Kelet-Európából érkező diákok számát.

Az ötödik helyen pedig Dánia található, 838 magyar diákkal, itt a mérleg egyik serpenyőjében a sok angol képzés van és ingyenes oktatás van, viszont magasak lehetnek a megélhetési költségek.

Viszont Nádas Rita azt is hangsúlyozta: új célpontok is megjelentek a magyar diákok érdeklődésének fókuszában az utóbbi időben, és ez az átrendeződés az egész világon megfigyelhető. A Brexit és Donald Trump diák-ellenes politikája miatt a hazai tanulók körében egyre népszerűbb Írország, Belgium, Svédország, Finnország, Spanyolország, Olaszország és Svájc is.

Emellett feljövőben vannak a nem Egyesült Államokon belüli amerikai egyetemek. Ilyen a Magyarországról elüldözött bécsi CEU, a Bard College Berlinben, a NYU Abu Dhabi, a The American University of Paris és a budapesti McDaniel College is, amelyek az említett akadályok nélkül nyújtanak amerikai diplomát.

Egyre több a nálunk tanuló külföldi egyetemista

A 2024/2025-ös tanév őszi félévében már 45 755 külföldi hallgató tanult magyarországi egyetemeken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint. Ez 2618 fővel több, mint egy évvel korábban, és a hazai felsőoktatásban tanulók 13,9 százalékát teszi ki. A legtöbben (3383 fő) Németországból érkeztek, de sokan éjöttek Kínából (2769 fő) és Iránból (2142 fő) is.

A szomszédos országok közül Romániából (3083 fő), Szerbiából (1827 fő) és Szlovákiából (1817 fő) származik a legtöbb, magyar egyetemi képzéseken tanuló hallgató.

A külföldi hallgatók száma jelentősen emelkedett az elmúlt tíz évben: 2014-ben még 24,6 ezren tanultak magyarországi egyetemeken, vagyis tíz év alatt, 2024-re több mint 21 ezer fővel bővült a számuk. Az egyik legnagyobb növekedés a kínai hallgatók számában következett be, de az iráni, indiai és pakisztáni diákok is egyre többen vannak.

A magyarországi egyetemek azért is vonzóak a külföldi hallgatók számára, mert itt lényegesen olcsóbban lehet tanulni, a tandíjak és a megélhetési költségek is sokszor alacsonyabbak, mint más nyugat-európai vagy észak-amerikai államokban. A külföldi hallgatók számának növelését az állam is támogatja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal, amellyel a külföldi hallgatók tanulmányait és lakhatását is segítik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ismét sztrájkra készül a PDSZ

Most a nevelést, oktatást közvetlenük segítő (NOKS-os) dolgozókért állnának ki. 

OECD-jelentés: Magyarországon kevés a tanár, ráadásul többségük 50 pluszos

Az, hogy a szervezet szerint nálunk a legidősebbek a pedagógusok, komoly gondokat vet fel a jövővel kapcsolatban.

Újabb vidéki gimnázium küzdötte be magát a HVG toplistájába

Budapesti gimnáziumok vitték el a dobogós helyezéseket.

Várkonyi Andrea a tanításról beszélt és díjakat adott át

A mesterséges intelligencia, az űrkutatás és a tanulási közösségek jövőformáló ereje állt a középpontban a Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli program harmadik konferenciáján. Átadták a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjakat is.

Valami nagyon nagy bibi van a pedagógusok teljesítményértékelésével

Rengeteg tanár csak bruttó 20-30 ezer forintot kapott a kiemelkedő tavalyi teljesítménye után.

Már a Holdról is látszik a magyar oktatás rendszerszintű válsága

Az OECD 2025-ös oktatási jelentése erősen fogalmaz a magyar állapotokat illetően. 

Kulcsfontosságú tudás középiskolásoknak: komoly nyereményeket ígér a pénzügyi vetélkedő

Három hétig lehet még nevezni a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre, amelyet milliós összdíjazás mellett rendeznek meg a technikumok és szakképző iskolák diákjai számára.

A Szegedi Tudományegyetem ismét egy neves kaliforniai céggel szerződött le

Több mint egymilliárd forintért vásárol a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi felsőoktatási szolgáltatást három évre. Nem is akárkitől, a tengerentúlról érkezett az ajánlat.

Több, mint tízezer pedagógus nem kapott béremelést szeptemberben

A tankerületi központok által fenntartott iskolákban összesen 58 685 pedagógus részesül illetményemelésben idén szeptembertől az előző tanévi teljesítménye alapján – közölte a Népszava érdeklődésére az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK).

Milliós veszteség jöhet össze a dolgozók próbaideje alatt

Szeptemberben és októberben az átlagnál több új munkatárs kezd a hazai vállalatoknál, ami fokozott terhet ró a betanítási és beillesztési folyamatokra. A rosszul szervezett munkakezdés akár 50 százalékkal is növelheti a fluktuációt az első évben, jelentős anyagi veszteséget okozva. Szakértők szerint a jól felépített, lépésről lépésre követhető betanítás 70 százalékkal javítja az új dolgozók teljesítményét, és 82 százalékkal növeli megtartásukat.  

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168