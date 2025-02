Rektorváltás az egyik utolsó nagy mohikánnál

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa 2025. február 24-i ülésén Darázs Lénárdot választotta az egyetem következő rektorává, aki 2025. augusztus 1-től töltheti be a tisztséget – jelentette be a közösségi oldalán az egyetem.

Darázs aki eddig rektorhelyettes volt, emellett az Állam- és Jogtudományi Kar Polgárjogi Tanszékének egyetemi tanára, Borhy Lászlót váltja az ELTE élén.

Darázs mellett a rektori pozícióért indult még Horváth Zoltán, az Informatikatudományi Intézet intézetvezetője és a Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékének vezetője, illetve Katz Sándor, a Természettudományi Kar Elméleti fizikai Tanszékének egyetemi tanára.

Fotó: elte.hu

A Qubit egy héttel a választás előtt hozzájutott a három rektorjelölt bemutatkozó videóihoz és pályázataihoz. Darázs Lénárd utóbbiban megjegyezte azt is, hogy

a szakpolitika erőteljesebben a modellváltott egyetemekre és az egyházi egyetemekre fókuszál, amely fejlesztési keretrendszerben az ELTE helyzete nehezen pozicionálható.

Kiemelte azt is, hogy „az ELTE nem került kizárásra az Erasmus-programokból, valamint pályázhat az európai kutatási és innovációs forrásokra”.

A modellváltásból kimaradt, továbbra is állami fenntartású ELTE-n a rektort a szenátus választja meg. A testületbe a karok delegáltjain túl a Hallgatói Önkormányzat, a doktori iskolák, a doktorandusz önkormányzat, az oktatást-kutatást támogató közalkalmazottak, és a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete is képviselteti magát, illetve meghívott tagjai is vannak.