Ruff Bálint benyújtotta a törvényjavaslatot, amire rengetegen vártak

Felkerült a parlament honlapjára a százezer forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be péntek délután.

Formálódik az iskolakezdés közeledtével a támogatás is

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A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben.

A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a – tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel – magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a Dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként.

A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe veendő jövedelembe.