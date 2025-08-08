1p
Saját rokonát neveztette ki a Szegedi egyetem dékánja

Nem is volt pályázat.

Megbízott tanszékvezetője lett a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikájának, miután a rektor nem írt ki pályázatot a tanszékvezetői pozícióra. A megbízott nem más, mint a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékánjának adjunktus unokaöccse – írta az Átlátszó.

Az egyetem szerint nem volt rajta kívül más alkalmas jelölt, forrásaink szerint azonban ez nem igaz. Az adjunktus nyilvános pályáztatás esetén nem indulhatott volna a tanszékvezetői pozícióért, mert nincs még meg a docensi kinevezése.

Mégsem tudják csendben elküldeni a tanárokat az iskolaigazgatók? 

Nem lehet a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt megszűntetni a teljesítményértékelés eredménye miatt.

prof

Pert nyertek az elbocsátott tanárok

Matematikából, angolból és németből okosabbak lettek a magyar fiatalok?

Itt böngészheti az idei felvételi ponthatárokat

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

