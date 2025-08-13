Sokan felmondtak az Oktatási Hivatalnál

Azonnali bértárgyalást kezdeményez a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) a miniszterelnöknek és a belügyminiszternek írt levelében, miután az alacsony bérek miatt felmondott idén az Oktatási Hivatalban dolgozók 10 százaléka – írja a Népszava.

„Humánerőforrás-krízis van, 120 dolgozó mondott fel az első félévben” – tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt és a területért felelős Pintér Sándor belügyminisztert a szakszervezet elnöke.

Boros Péterné megírta azt is, ez a helyzet a magyarázata annak, hogy már április 23-án is sztrájk-készültségben voltak az Oktatási Hivatal dolgozói. A munkatársak több mint 50 százaléka sztrájkolni akart, erről írásban is nyilatkozott, de a kormány részéről ezt akkor azzal állították le, hogy a munkabeszüntetés törvénytelen lenne. Azóta előrelépés nem történt, így az Oktatási Hivatal alapszervezete felhatalmazása alapján Boros Péterné most sürgős bértárgyalást kezdeményezett.

Sztrájkkészültségben az Oktatási Hivatal dolgozói

Fotó: Depositphotos

Az érdekképviseleti vezető arra vár választ, hogy mikor-, és milyen mértékben kívánja a kormányzat a keresetet olyan szintre emelni, ami megállítja a kvalifikált, jelentős tudással, tapasztalattal rendelkező dolgozók elvándorlását.

Mint írta, az megoldás lenne, hogy a diplomás szakemberek bérét minimum az oktatási intézményekben dolgozó tanárok keresetéhez igazítsa a kormány.

Ha ezt nem lépi meg, akkor a tanári béreknél sokkal alacsonyabb kormánytisztviselői bérek miatt az Oktatási Hivatal dolgozói hamarosan már nem szervezni, irányítani, koordinálni és segíteni fogják az oktatási-nevelési folyamatokat, hanem visszamennek tanítani vagy a szakmát elhagyva, olyan munkahelyet választanak, ahol anyagilag megbecsülik őket. Levelét azzal zárta, hogy várja a miniszterelnöki és miniszteri értesítést a tárgyalás helyéről és időpontjáról.

A béremelés hasonlóan sürgető a szociális területen is. A szociális ágazatban, a gyermekvédelem területén dolgozók is írtak már nyílt levelet a miniszterelnöknek, amelyben a súlyosbodó élet- és munkakörülményeikre hívták fel a figyelmet, illetve arra, hogy átlagkeresetük az országos átlagnak mindössze 77,5 százaléka.