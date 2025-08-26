Szavazzon! Mennyire megterhelő az iskolakezdés a családnak?

A magyar családok számára egyáltalán nem elhanyagolható tényező az iskolaév kezdete, a bevásárlással tervezni kell a családi kasszában is. Ezért kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalataira, mennyi pénzt fordítottak erre a célra?

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, rekordszámú iskolakezdési támogatást oszt szét idén a magyar kormány a határon túli iskolások tanévkezdéséhez. Miközben a magyar állam az elmúlt években ötszörösére emelte a határon túli gyerekek beiskolázási támogatásának összegét, az itt élő magyar családoknak nem jár külön iskolakezdési támogatás.

A cikkből kiderült, 2023-hoz hasonlóan idén is fejenként minimum 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást oszt szét a magyar állam a „Szülőföldön magyarul” program keretében a határon túli általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak. Az összeget 2022-ben emelték a többszörösére, előtte csak 22 400 forintot kaptak a romániai magyarok iskolakezdési támogatásként a magyar államtól, amit a Bethlen Gábor Alapon keresztül fizetnek ki.

