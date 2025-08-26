2p
Szavazzon! Mennyire megterhelő az iskolakezdés a családnak?

mfor.hu

Indul a 2025-26-os tanév.

A magyar családok számára egyáltalán nem elhanyagolható tényező az iskolaév kezdete, a bevásárlással tervezni kell a családi kasszában is. Ezért kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalataira, mennyi pénzt fordítottak erre a célra?

Ön gyerekenként mennyit költött az iskolakezdésre?

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, rekordszámú iskolakezdési támogatást oszt szét idén a magyar kormány a határon túli iskolások tanévkezdéséhez. Miközben a magyar állam az elmúlt években ötszörösére emelte a határon túli gyerekek beiskolázási támogatásának összegét, az itt élő magyar családoknak nem jár külön iskolakezdési támogatás.

A cikkből kiderült, 2023-hoz hasonlóan idén is fejenként minimum 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást oszt szét a magyar állam a „Szülőföldön magyarul” program keretében a határon túli általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak. Az összeget 2022-ben emelték a többszörösére, előtte csak 22 400 forintot kaptak a romániai magyarok iskolakezdési támogatásként a magyar államtól, amit a Bethlen Gábor Alapon keresztül fizetnek ki.

Most olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak ezzel kapcsolatban is:

Ön mit gondol a határon túli családoknak nyújtott iskolakezdési támogatásról?

Még a gatyájuk is rámehet a szülőknek az iskolakezdésre

A Bank360 számításai szerint az írószerek, füzetek, egyéb felszerelések, illetve a laptop vagy tablet beszerzése 200 ezer forintba is kerülhet a nyár végén.  

A pedagógusok több, mint fele használja már az AI-t

Egyre több hazai egyetem indít mesterséges intelligencia (AI) képzést többszázezer forintért, miközben már az általános és a középiskolákban is szinte mindennapossá válik a ChatGPT használata mind a diákok, mind a tanárok körében.

Sokan felmondtak az Oktatási Hivatalnál

Százhúsz dolgozó mondott fel az Oktatási Hivatalban 2025 első félévében.

Ezt nem ússzák meg a magyar családok olcsón – akár 100 ezres kiadás is lehet

Drága az iskolakezdés.

Ilyen is van: rekord született a felsőoktatásban

Elképesztő, mi történt a felsőoktatásban

Minden eddiginél többen adták be a jelentkezésüket a magyar egyetemekre és főiskolákra a pótfelvételi eljárás során.

Saját rokonát neveztette ki a Szegedi egyetem dékánja

Nem is volt pályázat.

Az egyetemisták régi vágyát teljesítette a kormány

Valamivel nagyon nem voltak elégedettek.

Mégsem tudják csendben elküldeni a tanárokat az iskolaigazgatók? 

Nem lehet a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt megszűntetni a teljesítményértékelés eredménye miatt.

prof

Ezekkel a diplomákkal lehet jól fizető állásokat szerezni

Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb egyetemi szakokra, többek között a gazdálkodás, a jog, a pénzügy és a pszichológia vonzotta leginkább a diákokat. Eközben a meghirdetett állások és a felkínált fizetések tekintetében a mérnökök vannak a legjobb helyzetben a frissdiplomások között.

Dobrev Kláráék határozati javaslatot nyújtanak be a magyar diákok iskolakezdési támogatásáért

Cikkünk nyomán a DK határozati javaslatot nyújt be, hogy ne csak a határon túli magyar diákok, hanem a Magyarországon élők is kaphassanak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást.

