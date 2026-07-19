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Oktatás Kátai-Németh Vilmos Oktatás

Szerdán fontos határidő jár le, figyelmeztetett a miniszter

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Július 22-éig kell jelezni az SNI-s állapotot az iskola felé.

Legkésőbb július 22-ig kell a szülőknek az iskola felé jelezni a gyermek sajátos nevelési igény (SNI) állapot fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban és jogosultak legyenek az iskolakezdési támogatásra – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán a szociális- és családügyi miniszter.

Kátai-Németh Vilmos jelezte, várhatóan kedden dönt az országgyűlés az iskolakezdési támogatásról.

Hozzátette, az SNI tényét az iskolakezdési támogatáshoz igazolni kell, erről a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága szakértője állítja ki a véleményt. Ennek alapján kell a szülőnek a sajátos nevelési igényt annak a köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell bejelentenie, ahol a gyermek tanul vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi.

A tárcavezető közölte, az iskolakezdési támogatáshoz a SNI-re vonatkozó adatot a Magyar Államkincstár az Oktatási Hivataltól, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól kapja meg. „Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a gyermek, tanuló nem szerepel az előzőekben megjelölt két hivatal által átadott adatok között, úgy abban az esetben az iskolakezdési támogatásnál nem lesz figyelembe véve. A Magyar Államkincstár a szülő jelzését nem fogadhatja be” – fűzte hozzá a miniszter.

A Magyar Államkincstár ugyanis az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal július 24-éig átadott adatai alapján szerez tudomást az SNI fennállásáról – zárta bejegyzését Kátai-Németh Vilmos.

(MTI)

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