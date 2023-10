Szomorú világnap: idén sincs okuk ünnepelni a pedagógusoknak

Tavaly a polgári engedetlenség és a gördülő sztrájk mellett egésznapos munkabeszüntetést hirdettek a Pedagógusok Világnapján Magyarországon, amihez sorra csatlakoztak az érintettek, több, mint 200 iskola vett részt valamilyen formában a másnapi országos kampányban.

Idén nem volt ehhez hasonló országos szervezkedés, viszont a helyzet nem hogy javult volna, hanem sokat romlott egy év alatt. Nézzük, mivel telt a két legnagyobb pedagógus szakszervezet napja.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Facebook-oldalán például a mai napon arra hívja fel a figyelmet, hogy a sokat ígérgetett béremelés helyett - megdöbbentő -, de egyre több helyről érkezik visszajelzés a fizetések csökkentéséről, ezen belül arról, hogy a munkáltató egyoldalúan részmunkaidőssé módosítja a heti teljes munkaidős kinevezést.

ILYET ALÁ NE ÍRJATOK! - hívja fel a PDSZ a pedagógusok figyelmét.

Arra is figyelmeztetnek, hogy jogellenes a tanítási és foglalkozási órákat percekben mérni, és átszámítani 60 percre, majd az alapján csökkenteni a munkaidőt a kinevezésben!

Mint írják: "Ez már a vég". Egy óra akkor is egy óra, ha 45 perces (a szünetekben ügyeletet kell szervezni).

A Pedagógusok Szakszervezete közösségi oldalán Totyik Tamás elnök és Gosztonyi Gábor alelnök jelentkezett be a Gyömrői Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) elől, ahová Pintér Sándor belügyminisztert is elhívták, töltsön el egy napot az ott dolgozó pedagógusok között. A belügyminiszter nem tett eleget az invitálásnak, viszont a PDSZ azt üzeni, hogy nem félnek, és folytatják, ha lesz statisztikája a kormánynak a pedagógushiányról, ha nem, akkor is teszik tovább a dolgukat.