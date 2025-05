Tarolnak a gimnáziumok, pedig szigorítottak a feltételeken

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Technikumba 31 891, szakképző iskolába 12 140, szakgimnáziumba 1591, szakiskolába 1126, készségfejlesztő iskolába 307 tanuló nyert felvételt. A jelentkezők 2,04 százaléka, 1530 diák egyelőre nem került be egyik intézménybe sem; számukra május 12-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik.

A 4 évfolyamos gimnáziumokba a diákok 35,89 százaléka, 26 341 fő került be, ami kis növekedést jelent a tavalyi 35 százalékhoz képest. A 6 évfolyamos gimnáziumokba 4645, a 8 évfolyamosakba 3347 tanulót vettek fel. Így összesen 34 316 diák tanulhat tovább valamelyik gimnáziumi képzésben.

Bár idén csaknem hatezerrel kevesebb általános iskolás adott be jelentkezést, a sikeres felvételik aránya a tavalyihoz hasonlóan alakult. A középfokú felvételi rendszerben idén először több gimnázium közzétett előzetes ponthatárokat, ami a központi írásbeli eredményéhez kötötte a bejutás lehetőségét.

Több mint 88 ezer tanuló jelentkezett középfokú iskolákba, közülük 74 926 nyolcadikos, 7266 hatodikos és 6160 negyedikes diák – írta meg az Oktatási Hivatal (OH) adatai alapján a Népszava . A jelentkezők 98 százaléka sikeresen felvételizett.

