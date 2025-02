Tiltakozó petíció indult Pintér Sándor terve miatt

"Mi lesz a következő, és meddig megy még el a kormány? Vajon bölcsődében még lesz tere a szabad játéknak, az udvari mászókázásnak, motorozásnak, vagy már ott is iskolára kell majd felkészíteni a gyerekeket?

„Nnem elég, hogy gyerekek tömegeit küldik 6 évesen teljesen iskolaéretlenül iskolába. Most még az utolsó felhőtlen óvodai évüktől is megfosztanák őket! Micsoda zseniális találmány: az utolsó évre kiszakítani őket a megszokott óvodai csoportjukból, új, homogén csoportba tenni őket. Megszokni gyorsan egy új helyet, új óvónőkkel. Hogy aztán 1 év múlva ismét új helyet szokhassanak meg, újabb pedagógusokkal” – írja legújabb Facebook-posztjában a Szülői Hang Közössége.

