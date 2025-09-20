Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Oktatás Fizetések Oktatás

Több, mint tízezer pedagógus nem kapott béremelést szeptemberben

mfor.hu

A tankerületi központok által fenntartott iskolákban összesen 58 685 pedagógus részesül illetményemelésben idén szeptembertől az előző tanévi teljesítménye alapján – közölte a Népszava érdeklődésére az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK).

A 2024/2025-ös tanítási évben első alkalommal tartott teljesítményértékelés során a tankerületi intézményekben 45 357 pedagógus ért el kiemelkedő teljesítményszintet, valamint további 13 328 fő átlagos teljesítményszinttel is részesülhet a béremelésből, amire 5,2 milliárd forint költségvetési forrást biztosított az Orbán-kormány a tankerületi központok számára - írta a Klebelsberg Központ a Népszava érdeklődésére.

A pedagógusok munkáját az iskolaigazgatók értékelték több, előre meghatározott szempont alapján, de a végső pontszámok meghatározásánál szubjektívebb szempontok is szerepet kaphattak. Összesen 100 pontot lehetett szerezni, kiemelkedő teljesítményűnek a 80 pontot elérők számítottak, ők havi bruttó 20 és 60 ezer forint közötti összegeket kaphatnak az igazgatók megítélése alapján. Az átlagos teljesítményűeknek (50-79 pont) maximum bruttó 20 ezer forint illetményemelés adható, de ez nem garantált.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az állami fenntartású általános iskolákban és gimnáziumokban összesen 66 220 pedagógus dolgozott a 2024/2025-ös tanévben. A pedagógiai szakszolgálatoknál, amelyek javarészt szintén tankerületi fenntartásúak, 5555 fő dolgozott pedagógus munkakörben.

Egyáltalán nem egységes a béremelés
Egyáltalán nem egységes a béremelés
Fotó: Depositphotos

Ez alapján mintegy 13 ezer, tankerületi intézményben dolgozó pedagógus nem kapott teljesítményalapú béremelést, aminek az egyik oka lehet, hogy 50 pont alatti eredményt értek el, vagyis a fejlesztendő teljesítményszintűek közé sorolták őket.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet úgy vélekedett, a teljesítményértékelés nemcsak pluszpénzt hozott egyeseknek, hanem rengeteg többletmunkát, amelyért szerinte megalázóan alacsony összegeket kaphatnak a pedagógusok. A jelenlegi rendszert továbbra is igazságtalannak tartja, mert a mostani béremelésből így sokan kimaradtak. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Milliós veszteség jöhet össze a dolgozók próbaideje alatt

Szeptemberben és októberben az átlagnál több új munkatárs kezd a hazai vállalatoknál, ami fokozott terhet ró a betanítási és beillesztési folyamatokra. A rosszul szervezett munkakezdés akár 50 százalékkal is növelheti a fluktuációt az első évben, jelentős anyagi veszteséget okozva. Szakértők szerint a jól felépített, lépésről lépésre követhető betanítás 70 százalékkal javítja az új dolgozók teljesítményét, és 82 százalékkal növeli megtartásukat.  

Döntött a minisztérium: új tantárgy kerül az órarendekbe

Döntött a minisztérium: új tantárgy kerül az órarendekbe

Már ebben a félévben is több ezer gyereket érint a változás.

A magyar diákok sorsára jutottak az olaszok, de van egy nagy különbség

A magyar diákok sorsára jutottak az olaszok, de van egy nagy különbség

Indul az iskolaév Olaszországban, telefonok nélkül.

„Ma azok tudnak iskolaigazgatói székbe kerülni, akik kiszolgálói a rendszernek” – állítja a PDSZ

Augusztus végén 322 új iskolaigazgatót nevezett ki a Belügyminisztérium. Az intézményvezetők új kiválasztási rendszere meglehetősen megosztó téma: a kormány szerint a cél a minőségi oktatás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete viszont azt állítja, hogy leginkább politikai alapon történnek a megbízások.

Több száz gyerek maradt éhen – intézkedtek Pintér Sándorék

Több száz gyerek maradt éhen – intézkedtek Pintér Sándorék

HIdeget igen, meleget nem kapnak.

Beintettek Pintér Sándorék, marad minden a régiben

Beintettek Pintér Sándorék, marad minden a régiben

A Belügyminisztérium sem a Nemzeti alaptanterven (NAT), sem a kompetenciamérésen nem tervez változtatni.

Pintér Sándorék még több konténeriskolát húznak fel (frissítve)

Iskolafelújítás- vagy bővítés helyett hol kevesebbet, hol többet költ a Belügyminisztérium konténertantermek telepítésére és bérlésére. Aláírták a legújabb szerződést a régi-új építtetővel. 

Üzentek a kormánynak: a magyarországi családoknak adják az iskolakezdési támogatást!

Üzentek a kormánynak: a magyarországi családoknak adják az iskolakezdési támogatást!

Olvasói szavazásunk eredménye érdekesen alakult.

Magániskolai körkép – hol mennyit kell fizetni a karrierért?

Hol tanuljon a gyerek? Manapság ez fogós kérdés, régen vita sem volt róla: abban az iskolában, ahová lakhely szerint tartozik. Ma itt is a pénz beszél, de azért hasznosabb, ha előbb körül nézünk a piacon és érdeklődünk a részletek felől. No nem most, tanévkezdetkor, hanem valamikor tavasszal.

Pótfelvételi: kiderült, hogy kiket vettek fel a felsőoktatásba

Pótfelvételi: kiderült, hogy kiket vettek fel a felsőoktatásba

Minden második hallgató vidéki egyetemen tanulhat.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168