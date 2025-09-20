Több, mint tízezer pedagógus nem kapott béremelést szeptemberben

A 2024/2025-ös tanítási évben első alkalommal tartott teljesítményértékelés során a tankerületi intézményekben 45 357 pedagógus ért el kiemelkedő teljesítményszintet, valamint további 13 328 fő átlagos teljesítményszinttel is részesülhet a béremelésből, amire 5,2 milliárd forint költségvetési forrást biztosított az Orbán-kormány a tankerületi központok számára - írta a Klebelsberg Központ a Népszava érdeklődésére.

A pedagógusok munkáját az iskolaigazgatók értékelték több, előre meghatározott szempont alapján, de a végső pontszámok meghatározásánál szubjektívebb szempontok is szerepet kaphattak. Összesen 100 pontot lehetett szerezni, kiemelkedő teljesítményűnek a 80 pontot elérők számítottak, ők havi bruttó 20 és 60 ezer forint közötti összegeket kaphatnak az igazgatók megítélése alapján. Az átlagos teljesítményűeknek (50-79 pont) maximum bruttó 20 ezer forint illetményemelés adható, de ez nem garantált.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az állami fenntartású általános iskolákban és gimnáziumokban összesen 66 220 pedagógus dolgozott a 2024/2025-ös tanévben. A pedagógiai szakszolgálatoknál, amelyek javarészt szintén tankerületi fenntartásúak, 5555 fő dolgozott pedagógus munkakörben.

Egyáltalán nem egységes a béremelés

Ez alapján mintegy 13 ezer, tankerületi intézményben dolgozó pedagógus nem kapott teljesítményalapú béremelést, aminek az egyik oka lehet, hogy 50 pont alatti eredményt értek el, vagyis a fejlesztendő teljesítményszintűek közé sorolták őket.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet úgy vélekedett, a teljesítményértékelés nemcsak pluszpénzt hozott egyeseknek, hanem rengeteg többletmunkát, amelyért szerinte megalázóan alacsony összegeket kaphatnak a pedagógusok. A jelenlegi rendszert továbbra is igazságtalannak tartja, mert a mostani béremelésből így sokan kimaradtak.