Több, mint tízezer pedagógus nem kapott béremelést szeptemberben

A 2024/2025-ös tanítási évben első alkalommal tartott teljesítményértékelés során a tankerületi intézményekben 45 357 pedagógus ért el kiemelkedő teljesítményszintet, valamint további 13 328 fő átlagos teljesítményszinttel is részesülhet a béremelésből, amire 5,2 milliárd forint költségvetési forrást biztosított az Orbán-kormány a tankerületi központok számára - írta a Klebelsberg Központ a Népszava érdeklődésére.
A pedagógusok munkáját az iskolaigazgatók értékelték több, előre meghatározott szempont alapján, de a végső pontszámok meghatározásánál szubjektívebb szempontok is szerepet kaphattak. Összesen 100 pontot lehetett szerezni, kiemelkedő teljesítményűnek a 80 pontot elérők számítottak, ők havi bruttó 20 és 60 ezer forint közötti összegeket kaphatnak az igazgatók megítélése alapján. Az átlagos teljesítményűeknek (50-79 pont) maximum bruttó 20 ezer forint illetményemelés adható, de ez nem garantált.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az állami fenntartású általános iskolákban és gimnáziumokban összesen 66 220 pedagógus dolgozott a 2024/2025-ös tanévben. A pedagógiai szakszolgálatoknál, amelyek javarészt szintén tankerületi fenntartásúak, 5555 fő dolgozott pedagógus munkakörben.
Ez alapján mintegy 13 ezer, tankerületi intézményben dolgozó pedagógus nem kapott teljesítményalapú béremelést, aminek az egyik oka lehet, hogy 50 pont alatti eredményt értek el, vagyis a fejlesztendő teljesítményszintűek közé sorolták őket.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője, Nagy Erzsébet úgy vélekedett, a teljesítményértékelés nemcsak pluszpénzt hozott egyeseknek, hanem rengeteg többletmunkát, amelyért szerinte megalázóan alacsony összegeket kaphatnak a pedagógusok. A jelenlegi rendszert továbbra is igazságtalannak tartja, mert a mostani béremelésből így sokan kimaradtak.