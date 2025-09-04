Több száz gyerek maradt éhen – intézkedtek Pintér Sándorék

Balmazújváros köznevelési intézményeiben ellehetetlenült a közétkeztetés, amelynek ellátása önkormányzati feladat. A Belügyminisztérium arra utasította a Hajdúböszörményi Tankerületi Központot, hogy a mai és a holnapi napon biztosítson hideg élelmet minden gyermeknek.

Balmazújváros köznevelési intézményeiben ellehetetlenült a közétkeztetés, amelynek ellátása önkormányzati feladat. A Balmazújvárosi Egyesített Óvodában és Bölcsödében 612 gyerek, a Balmazújvárosi Általános Iskolában 856 tanuló maradt étkeztetés nélkül.

A Belügyminisztérium arra utasította a Hajdúböszörményi Tankerületi Központot, hogy a mai és a holnapi napon biztosítson hideg élelmet minden gyermeknek. Amennyiben a helyi önkormányzat továbbra is képtelen lesz ellátni feladatát, a tárca 2025. szeptember 8-ától – ideiglenes jelleggel – megoldja a szabályszerű gyermekétkeztetést.

(MTI)