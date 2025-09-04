Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Több száz gyerek maradt éhen – intézkedtek Pintér Sándorék

HIdeget igen, meleget nem kapnak.

Balmazújváros köznevelési intézményeiben ellehetetlenült a közétkeztetés, amelynek ellátása önkormányzati feladat. A Belügyminisztérium arra utasította a Hajdúböszörményi Tankerületi Központot, hogy a mai és a holnapi napon biztosítson hideg élelmet minden gyermeknek.

Balmazújváros köznevelési intézményeiben ellehetetlenült a közétkeztetés, amelynek ellátása önkormányzati feladat. A Balmazújvárosi Egyesített Óvodában és Bölcsödében 612 gyerek, a Balmazújvárosi Általános Iskolában 856 tanuló maradt étkeztetés nélkül.

A Belügyminisztérium arra utasította a Hajdúböszörményi Tankerületi Központot, hogy a mai és a holnapi napon biztosítson hideg élelmet minden gyermeknek. Amennyiben a helyi önkormányzat továbbra is képtelen lesz ellátni feladatát, a tárca 2025. szeptember 8-ától – ideiglenes jelleggel – megoldja a szabályszerű gyermekétkeztetést.

(MTI)

Beintettek Pintér Sándorék, marad minden a régiben

A Belügyminisztérium sem a Nemzeti alaptanterven (NAT), sem a kompetenciamérésen nem tervez változtatni.

Pintér Sándorék még több konténeriskolát húznak fel (frissítve)

Iskolafelújítás- vagy bővítés helyett hol kevesebbet, hol többet költ a Belügyminisztérium konténertantermek telepítésére és bérlésére. Aláírták a legújabb szerződést a régi-új építtetővel. 

Üzentek a kormánynak: a magyarországi családoknak adják az iskolakezdési támogatást!

Olvasói szavazásunk eredménye érdekesen alakult.

Magániskolai körkép – hol mennyit kell fizetni a karrierért?

Hol tanuljon a gyerek? Manapság ez fogós kérdés, régen vita sem volt róla: abban az iskolában, ahová lakhely szerint tartozik. Ma itt is a pénz beszél, de azért hasznosabb, ha előbb körül nézünk a piacon és érdeklődünk a részletek felől. No nem most, tanévkezdetkor, hanem valamikor tavasszal.

Pótfelvételi: kiderült, hogy kiket vettek fel a felsőoktatásba

Minden második hallgató vidéki egyetemen tanulhat.

Maruzsa Zoltán és Rétvári Bence szerint is csodás a magyar oktatás helyzete

Háromezerrel több tanár, az iskolaőrök pedig szolgálnak és védenek.

Perre megy az ideológiai okok miatt kirúgott egyetemi oktató

Ő volt az egyetlen áldozata az „átszervezésnek”.

Szavazzon! Mennyire megterhelő az iskolakezdés a családnak?

Indul a 2025-26-os tanév.

Még a gatyájuk is rámehet a szülőknek az iskolakezdésre

A Bank360 számításai szerint az írószerek, füzetek, egyéb felszerelések, illetve a laptop vagy tablet beszerzése 200 ezer forintba is kerülhet a nyár végén.  

A pedagógusok több, mint fele használja már az AI-t

Egyre több hazai egyetem indít mesterséges intelligencia (AI) képzést többszázezer forintért, miközben már az általános és a középiskolákban is szinte mindennapossá válik a ChatGPT használata mind a diákok, mind a tanárok körében.

