Túl a második akadályon: ők már döntőbe kerültek a pénzügyi diákversenyen

Milyen a környezetbarát fizetési mód? Ki határozza meg Magyarországon az irányadó kamatot? Mely befektetések különösen magas kockázatúak? Egyebek mellett ilyen kérdések is terítékre kerültek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! 2024 tavaszi pénzügyi tudatossági verseny második fordulójában. Ez már a negyedik alkalom, hogy a Privátbankár.hu a gimnazista tanulók körében hirdeti meg a versenyt – a technikumok és a szakképző iskolák diákjai ősszel mérhetik majd össze tudásukat.

A második forduló első versenynapján Veszprém és Tolna, Vas és Fejér valamint Pest vármegye csapatai vehettek részt a reggeli online kvízen, majd kapcsolódhattak be a szóbeli fordulóba egy online konferenciabeszélgetés keretein belül. Itt villámkérdéseket követően egy-egy kifejtős kérdés megválaszolásával gyűjthettek pontokat a négyfős csapatok – hogy mennyit, arról egy szakmai zsűri hozott döntést, amelynek a szervezőkön kívül tagja volt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár vagy épp a Magyar Biztosítók Szövetségének egy-egy képviselője, valamint Bod Péter Ákos, a zsűri elnöke is. A legjobban teljesítő csapatok bejutottak az országos döntőbe.

Az első versenynap három versenyén az alábbi eredmények születtek:

Veszprém és Tolna vármegyéből az országos döntőbe jutott a Pánzmágusok és a no name csapata!



Pánzmágusok

Iskola: Türr István Gimnázium és Kollégium

Csapatkapitány: Szücs Dorina

Felkészítő tanár: Szecsődi-Aller Zsuzsanna

no name

Iskola: Szekszárdi Garay János Gimnázium

Csapatkapitány: Pegler Réka

Felkészítő tanár: Tóthné Gulácsi Beáta

Vas és Fejér vármegyéből az országos döntőbe jutott a Men From The Sparrow's Night és a CRVENA ZVEZDA csapata!



Men From The Sparrow's Night

Iskola: Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

Csapatkapitány: Páli Ádám

Felkészítő tanár: Kiss Zoltán

CRVENA ZVEZDA

Iskola: Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium

Csapatkapitány: Tass Máté

Felkészítő tanár: Kovács Andrea Éva

Pest vármegyéből az országos döntőbe jutott a Veni, vidi, vici és a Bank Árok csapata:

Veni, vidi, vici

Iskola: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Csapatkapitány: Kállay Dániel

Felkészítő tanár: Balogh Andrea

Bank Árok

Iskola: Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Csapatkapitány: Halász Olivér

Felkészítő tanár: Dr. Kőrösiné Dr. Molnár Andrea

A versenyen értékes nyereményeket kaphatnak a jól felkészülő diákok és a felkészítésüket segítő pedagógusok is - egyebek mellett kétnapos tanulmányút, élményprogramok, vásárlási és könyvutalványok is gazdára találnak majd az április 23-i, Budapesten megrendezésre kerülő országos döntő végére. A nyeremények összértéke bőven meghaladja az egymillió forintot - további részletek és az eddigi továbbjutó csapatok listája a verseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu-n böngészgető.

A verseny fővédnöke Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. A verseny lebonyolítását segítő szakmai testület vezetője: Bod Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. További részletek: diakforum.hu

A verseny a tavaszi szünet után, április 9-én folytatódik Nógrád és Komárom-Esztergom, Heves és Bács-Kiskun valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés és Hajdú-Bihar vármegyék csapatai között.